Ligue 2 : l’AS Kaffrine intenable, première victoire pour Douanes, Étoile Lusitana écrase Diambars

La 4e journée de Ligue 2 a débuté avec la première victoire de la saison pour l'AS Douanes. L'Étoile Lusitana s'est imposée face à Diambars. L'AS Kaffrine continue de dominer le championnat.



Nouvellement promue, l’AS Kaffrine s'est imposée 2-1 contre le CNEPS Excellence de Thiès, enregistrant ainsi sa troisième victoire. Cette victoire permet à l'AS Kaffrine de conserver la tête du classement avec dix points.



En difficulté depuis sa relégation, Diambars n'a toujours pas décroché de victoire et a subi une nouvelle défaite face à l’Étoile Lusitana (0-3). Avec deux nuls et deux défaites, le club de Saly reste dans le bas du classement.



L’AS Douanes a remporté son match face au DUC avec un score de 3-0, tandis que l'AS Bambey a battu Thiès FC 1-0. De son côté, le Stade de Mbour a fait match nul contre Essamay FC (2-2).



Les rencontres se poursuivent ce dimanche. Le Ndiambour (4e, 6 pts) affrontera Niarry Tally (5e, 5 pts) au stade Alboury Ndiaye. Au stade des Parcelles Assainies, l’AS Cambérène (7e, 4 pts) recevra l’AS Saloum (6e, 5 pts) dans un duel entre promus.



Enfin, RS Yoff (14e, 1 pt) et Amitié FC (16e, 0 pt) s'affronteront pour un match entre équipes en difficulté.







Programme 4e journée Ligue 2





Samedi 9 novembre 2024



Stade régional Kolda



Essamaye FC/ Stade de Mbour 2-2



Stade Djaguily Bagayokho



AS Douanes/ DUC 3-0



Stade El Hadji Babacar Gaye



AS Kaffrine / CNEPS Excellence 2-1



Stade Caroline Faye



Diambars FC/ Etoile Lusitana 0-3



Stade Maniang Soumaré



Thiès FC/ AS Bambey 0-1





Dimanche 10 novembre



Stade de municipal de Yoff



16h45 RS Yoff/ Amitié FC



Stade Alboury Ndiaye



16h45 Ndiambour / Niarry Tally



Stade Parcelles Assainies



16h45 AS Cambérène/ AS Saloum