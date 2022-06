Ligue 2: le Sénégalais Omar Daff, nouveau coach de Dijon

Le Sénégalais Omar Daff, ancien technicien de l’équipe première du FC Sochaux Montbéliard depuis 2018 s’est engagé avec Dijon jusqu’en juin 2024, a annoncé le club dans un communiqué, publié ce vendredi.



Âgé de 45 ans, le natif de Dakar (Sénégal) a réalisé une carrière de joueur sous les couleurs du FC Sochaux Montbéliard (1997-2009 puis 2012-2013) et du Stade Brestois (2009-2012), tout en défendant les couleurs de son pays (55 sélections) avec lequel il atteindra les quarts de finale de la Coupe du Monde 2002 et la finale de la Coupe d’Afrique des Nations la même année. Au total, cet ex-défenseur affiche 163 matchs de Ligue 1, 94 de Ligue 2 et une dizaine de matchs européens, rappelle le club dans sa note.



Récemment nominé pour le Trophée de meilleur entraîneur de Ligue 2 BKT, Omar Daff a débuté sa reconversion en 2013, en tant qu’adjoint du groupe Ligue 2 à Sochaux, avant d’en prendre les commandes et de redresser le club doubiste.



Omar Daff et son staff ont programmé la reprise de l’entraînement le mercredi 22 juin au centre d’entraînement de Saint-Apollinaire.