Ligue 2 : le Stade de Mbour s'illustre, NGB marque le pas, Amitié FC dans le dur

La cinquième journée de Ligue 2 s'est achevée ce dimanche 24 novembre, avec des victoires notables de Thiès FC et Essamaye, et des résultats qui redistribuent les positions en haut du classement.



Le Stade de Mbour s’affirme comme le grand gagnant de cette journée. Les Mbourois, invaincus à domicile, ont battu Thiès FC (1-0), infligeant ainsi à leur adversaire une deuxième défaite consécutive. Avec ce succès, le Stade de Mbour conserve sa deuxième place (10 points, +4), juste derrière l’AS Kaffrine, leader grâce à une meilleure différence de buts (10 points, +8).



L’AS Kaffrine a été accrochée par Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB), avec un score de 1-1. Ce nul marque le quatrième consécutif pour NGB.



Au stade Alboury Ndiaye, le Ndiambour a également partagé les points avec le Diambars (1-1). Ce résultat permet aux académiciens de quitter la zone rouge, occupant désormais la 14e place avec 3 points, bien qu’ils attendent toujours leur première victoire.



Essamaye FC a décroché une victoire précieuse à Thiès face à Amitié FC (1-0). Ce succès propulse Essamaye à la 5e place, tandis qu’Amitié FC reste à la dernière position avec quatre défaites consécutives.



Enfin, les promus AS Bambey et AS Saloum se sont neutralisés lors d’un match nul sans but au stade Massène Sène. Conséquence : les deux équipes reculent d’une place au classement, avec l’AS Bambey à la 10e position (7 points) et l’AS Saloum à la 11e (6 points).



Samedi, l’AS Cambérène et Dakar Université Club se sont quittés sur le score nul de 0-0. Avec ce nul, l’AS Cambérène reste à la troisième place du classement.



L’AS Douanes a encore fait un match nul face l’Etoile Lusitana. Les Douaniers concèdent leur quatrième nul de la saison et occupent la sixième place du classement.