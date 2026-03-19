Ligue Conférence (8e de finale) : Ismaïla Sarr offre la qualification à Crystal Palace avec un doublé

Grâce à une prestation remarquable de Ismaila Sarr, auteur d’un doublé, Crystal Palace s’est imposé face à AEK Larnaca FC (2-1), jeudi, lors du huitième de finale retour de la Ligue Conférence.



L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 13e minute, donnant l’avantage aux Eagles. Mais les Chypriotes ont réussi à revenir dans la partie grâce à Enric Saborit, qui a égalisé à la 63e minute.



Il a finalement fallu attendre les prolongations pour voir Crystal Palace reprendre l’avantage. Encore décisif, Ismaïla Sarr a inscrit le but de la victoire à la 99e minute, scellant ainsi la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la compétition.