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Ligue Conférence (8e de finale) : Ismaïla Sarr offre la qualification à Crystal Palace avec un doublé



Ligue Conférence (8e de finale) : Ismaïla Sarr offre la qualification à Crystal Palace avec un doublé
Grâce à une prestation remarquable de Ismaila Sarr, auteur d’un doublé, Crystal Palace s’est imposé face à AEK Larnaca FC (2-1), jeudi, lors du huitième de finale retour de la Ligue Conférence. 
 
L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 13e minute, donnant l’avantage aux Eagles. Mais les Chypriotes ont réussi à revenir dans la partie grâce à Enric Saborit, qui a égalisé à la 63e minute.
 
Il a finalement fallu attendre les prolongations pour voir Crystal Palace reprendre l’avantage. Encore décisif, Ismaïla Sarr a inscrit le but de la victoire à la 99e minute, scellant ainsi la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la compétition.
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Moussa Ndongo

Jeudi 19 Mars 2026 - 22:47


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