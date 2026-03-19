Ligue Conférence (8e de finale) : Ismaïla Sarr offre la qualification à Crystal Palace avec un doublé

Grâce à une prestation remarquable de Ismaila Sarr, auteur d’un doublé, Crystal Palace s’est imposé face à AEK Larnaca FC (2-1), jeudi, lors du huitième de finale retour de la Ligue Conférence.
L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 13e minute, donnant l’avantage aux Eagles. Mais les Chypriotes ont réussi à revenir dans la partie grâce à Enric Saborit, qui a égalisé à la 63e minute.
Il a finalement fallu attendre les prolongations pour voir Crystal Palace reprendre l’avantage. Encore décisif, Ismaïla Sarr a inscrit le but de la victoire à la 99e minute, scellant ainsi la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la compétition.
L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 13e minute, donnant l’avantage aux Eagles. Mais les Chypriotes ont réussi à revenir dans la partie grâce à Enric Saborit, qui a égalisé à la 63e minute.
Il a finalement fallu attendre les prolongations pour voir Crystal Palace reprendre l’avantage. Encore décisif, Ismaïla Sarr a inscrit le but de la victoire à la 99e minute, scellant ainsi la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la compétition.
Autres articles
-
Victoire du Maroc sur tapis vert: Patrice Motsepe appelle le président de la FSF pour apaiser les tensions
-
Litiges sportifs : La FSF déploie un commando de six avocats pour défendre le football sénégalais devant le TAS
-
CAN retirée au Sénégal : Kalidou Koulibaly défie la CAF et affirme que « le trophée ne bougera pas »
-
Amicaux de mars : Nobel Mendy et Mamadou Diakhon convoqués, retour de Bamba Dieng, Malang Sarr absent de la liste
-
Décision de la CAF contre le Sénégal: La FSF contre-attaque et saisit le TAS pour « défendre le talent des Lions »