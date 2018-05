Ligue Europa : Finale inédite à Lyon entre Marseille et Atlético Madrid

Les rouges et blancs vont tenter de glaner leur troisième titre dans cette compétition après l'avoir gagné en 2010 face à Fulham (2-1) et en 2012 face à Bilbao (3-0).

Pour arriver en finale, l'Atlético a dû venir à bout d'Arsenal ce jeudi, et l'a emporté (1-0) au Wanda Metropolitano de Madrid.

De son côté, l'Olympique de Marseille est de retour pour une finale européenne dans ce tournoi après les défaites en finale de la Coupe de l'UEFA en 1999 face à Parme (3-0) et en 2004 face à Valence (2-0).

Le club français a obtenu son billet in-extremis après s'être fait très peur lors du match retour en Autriche. C'est Rolando qui sauve les siens à la 116e minute et envoit donc Marseille en finale.

Le vainqueur sera l'héritier de Manchester United, vainqueur de l'Ajax la saison passée sur le score de (2-0).

Le football espagnol aime cette compétition, comme le prouvent les trois victoires d'affilée du FC Séville en Ligue Europa 2014, 2015 et 2016 et aux deux sacres de l'Atlético. Sur les huit dernières éditions, un club espagnol l'a emporté à cinq reprises.

Avec Besoccer