CAN féminine 2026 : la Côte d'Ivoire et l’Afrique du Sud se qualifient pour les quarts de finale

La dernière journée du groupe B de la CAN féminine 2026 a livré son verdict ce mercredi. La Côte d'Ivoire a conservé la première place en dominant la Tanzanie (2-1), tandis que l'Afrique du Sud a validé son billet pour les quarts de finale grâce à son succès contre le Burkina Faso (1-0).
L'Afrique du Sud retrouvera désormais le Maroc, pays hôte, tandis que la Côte d'Ivoire défiera l'Algérie à Casablanca. Pour la Tanzanie et le Burkina Faso, l'aventure s'arrête dès la phase de groupes.
L'Afrique du Sud retrouvera désormais le Maroc, pays hôte, tandis que la Côte d'Ivoire défiera l'Algérie à Casablanca. Pour la Tanzanie et le Burkina Faso, l'aventure s'arrête dès la phase de groupes.
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