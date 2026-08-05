CAN féminine 2026 : Le Nigéria étrille l'Égypte (6-2) et se qualifie pour les quarts de finale

Le Nigeria a signé une large victoire face à l'Égypte (6-2), ce mercredi au stade de l'Armistice à Zaouli (Maroc), lors de la troisième et dernière journée du Groupe C. Les Super Falcons ont trouvé le chemin des filets par Asisat Oshoala (21e s.p.), Gift Monday (45e+2), Uchenna Kanu (57e), Christy Ucheibe (81e s.p.), Rasheedat Ajobade (90e+1 s.p.) et Joy Omewa (90e+9). Nadine Ghazi a réduit l'écart à deux reprises pour l'Égypte (45e+10, 84e).
Avec cette victoire spectaculaire, le Nigeria arrache la deuxième place du Groupe C avec 6 points. À égalité de points avec la Zambie et le Malawi, les Super Falcons se qualifient pour la phase finale grâce à une meilleure différence de buts générale (+4) contre (+2) pour les Malawites.
Avec cette victoire spectaculaire, le Nigeria arrache la deuxième place du Groupe C avec 6 points. À égalité de points avec la Zambie et le Malawi, les Super Falcons se qualifient pour la phase finale grâce à une meilleure différence de buts générale (+4) contre (+2) pour les Malawites.
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