Ligue Europa : Lille poursuit s’impose contre l'AS Roma, Nice chute contre Fenerbahçe

C'était un des adversaires les plus relevés de son parcours européen. Lille s'est imposé ce jeudi soir face à l'AS Roma (1-0) au Stadio olimpico de Rome lors de cette deuxième journée de la Ligue Europa. L'OGC Nice s'est lui incliné sur la pelouse du Fenerbahçe (2-1).



Lille signe une deuxième victoire en deux matchs de Ligue Europa. En déplacement sur la pelouse de l'AS Roma, les Lillois se sont imposés 1-0 grâce à un but d'Hakon Haraldsson dès la 6e minute de jeu. Les coéquipiers d'Olivier Giroud ont ensuite tenu ce résultat le reste de la rencontre.



Özer infranchissable



Le co-leader de la Serie A, avec l'AC Milan et Naples, a d'ailleurs eu l'occasion de revenir au score lorsqu'à la 81e minute de jeu, l'arbitre siffle un pénalty pour une main de Mandi dans la surface de réparation. Dovbyk se charge de le tirer. L'Ukrainien frappe du pied gauche mais Özer part du bon côté et l'arrête. Explosion de joie sur le banc lillois, qui sera de courte durée.



L'arbitre fait retirer le penalty car des joueurs du LOSC étaient entrés dans la surface avant le tir. Dovbyk se présente une nouvelle fois face à Özer. Il retente sa chance du même côté mais le gardien lillois avait bien vu le coup et arrête cette frappe. Mais coup de théâtre, l'arbitre fait une nouvelle fois retirer le penalty. Özer n'avait pas les deux pieds sur la ligne.



Cette fois, la Roma change son tireur. C'est Soulé qui se charge de le frapper mais Özer est infranchissable. Le Romain tire de l'autre côté cette fois, mais le Lillois a fait le bon choix. Cette fois, l'arbitre n'a rien à redire sur ce pénalty. Le score ne bougera plus. Lille compte donc six points sur six possibles. Prochaine rencontre en Ligue Europa ce sera contre le PAOK.



Nice perd son deuxième match de suite en Ligue Europa

Un autre club français disputait une rencontre de Ligue Europa à 18h45. L'OGC Nice se déplaçait sur la pelouse du Fenerbahçe, en Turquie. Et cela s'est mal passé pour les hommes de Franck Haise puisque Nice a enchainé une deuxième défaite de suite sur la scène européenne en s'inclinant sur le score de 2-1.



Les Niçois ont concédé l'ouverture du score sur la première occasion du Fener dans cette rencontre. C'est Kerem Aktürkoglu, parfaitement lancé par Talisca, qui a fait trembler les filets dès la 3e minute de jeu. Nice a ensuite tout tenté pour revenir au score mais la défense a été dépassée par la justesse technique d'Aktürkoglu. Le Turc frappe, un tir finalement dévié et qui trompe le gardien. 2-0 à la 25e minute.



C'est sur penalty que les Niçois vont finalement réduire la marque. L'ancien défenseur du PSG, Milan Skriniar, commet une faute dans la surface. C'est Kevin Carlos qui s'est chargé de marquer ce penalty. 2-1 à la 37e. Le score n'évoluera plus dans cette rencontre. Prochaine rencontre pour l'OGC en Ligue Europa, ce sera contre le Celta Vigo, en Espagne.





Les Résultats



OL 2-0 RB Salzbourg : Satriano (11e) et Kluivert (57e)



FC Bâle 2-0 VfB Stuttgart : Ajeti (3e) et Broschinski (84e)



Celta Vigo 3-1 PAOK Salonique : Aspas (45+2e), Iglesias (53e) et Swedberg (71e) / Giakoumakis (37e)



FC Porto 2-1 Etoile Rouge Belgrade : Gomes (8e, sp) et Mora (89e) / Kostov (32e)



Feyenoord Rotterdam 0-2 Aston Villa : Buendia (61e) et McGinn (79e)



Racing Genk 0-1 Ferencvaros : Varga (44e)



Maccabi Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb : Abu Farkhi (14e) / Lisica (16e), Ljubicic (19e, 72e)



Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland : Ndoye (22e) et Gibbs-White (90+3, sp) / Diao (18e), Bech Sorensen (24e) et Byskov (88e)



Sturm Graz 2-1 Glasgow Rangers : Horvat (7e), Kiteishvili (35e) / Gassama (49e)



