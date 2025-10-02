Ligue Europa : Ousmane Diao buteur avec le FC Midtjylland, Moussa Niakhaté et Lyon enchaînent

Lors de la deuxième journée de Ligue Europa disputée jeudi, le FC Midtjylland a créé la surprise en s’imposant 3-2 sur la pelouse de Nottingham Forest, au City Ground. Ousmane Diao a inscrit son deuxième but de la saison en C3, avant de concéder un penalty qui a permis aux Anglais de réduire l’écart en fin de match.



Avec ce succès, les Danois enchaînent une deuxième victoire et réalisent un excellent début de parcours, occupant la 2ᵉ place du classement.



De son côté, l’Olympique Lyonnais a confirmé sa belle dynamique en battant le RB Salzbourg (2-0). Solides défensivement autour de Moussa Niakhaté, les Lyonnais signent un deuxième succès européen et poursuivent leur série positive avec sept victoires sur leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues. L’OL pointe désormais à la 5ᵉ place.



Après deux journées, le podium est occupé par le Dinamo Zagreb, le FC Midtjylland et Aston Villa.