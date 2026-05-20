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Ligue Europa : Unai Emery fait triompher Aston Villa



Ligue Europa : Unai Emery fait triompher Aston Villa
Pour sa sixième finale de Ligue Europa, Unai Emery s'est offert une cinquième couronne en faisant triompher Aston Villa contre Fribourg (3-0). Le club anglais n'a jamais tremblé dans cette finale. 

Un nouveau succès signé Unai Emery ! Ce mercredi, l'entraîneur espagnol a remporté la cinquième Ligue Europa de sa carrière (sur six finales disputées) en battant Fribourg avec Aston Villa (3-0) au Besiktas Park d'Istanbul. Une victoire sans appel des Villans. 
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Moussa Ndongo

Mercredi 20 Mai 2026 - 23:54


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