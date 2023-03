Ligue Europa : United écrase le Real Betis, la Juve et Séville prennent aussi une option sur les quarts, le Shakhtar Donetsk accroché !

À l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue Europa, Manchester United a pris une très belle option (4-1) face au Betis. Dans les autres rencontres, la Juve, portée par Angel Di Maria, s’est imposée d’une courte tête (1-0) contre Fribourg. Fenerbahçe a chuté (0-2) sur la pelouse de Séville et le Feyenoord a accroché le match nul (1-1) face au Shakhtar Donetsk. Récit de cette soirée européenne.



Après la victoire de l’AS Roma ou encore le nul spectaculaire d’Arsenal, les 8es de finale aller de la Ligue Europa se poursuivaient, ce jeudi, avec quatre rencontres programmées à 21 heures. À Old Trafford, Manchester United, troisième de Premier League, accueillait le Real Betis, cinquième de Liga. Un choc européen qui tournait rapidement à l’avantage des hommes d’Erik Ten Hag. Organisés en 4-2-3-1 avec Wout Weghorst, Bruno Fernandes et Antony en soutien de Marcus Rashford, les Mancuniens ne tardaient pas à célébrer leur numéro 10, sur un nuage depuis le début de l’année 2023.



Bruno Fernandes porte Manchester United !

Profitant d’un centre de Fernandes, repoussé par la défense espagnole, l’attaquant des Three Lions contrôlait avant de fusiller Claudio Bravo (1-0, 6e). Portés par le 5e but de son attaquant star en Ligue Europa, les locaux repartaient à l’attaque et Weghorst était tout proche de faire le break (17e). En contrôle, Man United, porté par Antony, continuait de se montrer dangereux mais ni Weghorst (27e) ni Rashford (29e) ne parvenaient à faire la différence. Des occasions manquées que les Red Devils n’allaient pas tarder à regretter… Contre le cours du jeu et après un bon contrôle de la poitrine aux 18 mètres, Juanmi trouvait Perez, à droite dans la surface. D’une demi-volée du droit, l’Espagnol égalisait et relançait totalement cette rencontre (1-1, 32e).



Tenus en échec à la pause, les coéquipiers de Varane reprenaient rapidement le contrôle des opérations au début de la seconde période. Une domination logiquement récompensée. Servi par Bruno Fernandes, Antony enroulait parfaitement sa frappe et redonnait l’avantage aux siens (2-1, 52e). Et les Red Devils faisaient (enfin) le break. Sur un corner côté gauche frappé par Luke Shaw, Fernandes, omniprésent dans cette rencontre, coupait la trajectoire au premier poteau et trompait Bravo (3-1, 58e). Maîtres des débats, les Red Devils ne relâchaient pas la pression (76e, 79e) et parachevaient finalement leur succès grâce à une nouvelle réalisation de Weghorst (4-1, 82e). Une très belle avance avant le match retour, prévu le 16 mars prochain.



Dans les autres rencontres de cette soirée, la Juventus Turin, qualifiée aux dépens du FC Nantes, recevait Fribourg, cinquième de Bundesliga. Dominatrice au cours du premier acte, la Vieille Dame ne parvenait, cependant, pas à prendre l’avantage malgré plusieurs situations. Si Rabiot, Di Maria, Vlahovic ou encore Cuadrado sollicitaient Flekken, les Allemands offraient une belle résistance. Il fallait finalement attendre le retour des vestiaires pour voir «El Fideo» trouver le chemin des filets et offrir un léger avantage à la Juve avant la seconde manche. Au Ramón Sánchez-Pizjuán, Jorge Sampaoli, sous pression, et Séville accueillaient quant à eux Fenerbahçe. En difficulté en Liga, les Blanquirrojos profitaient de la scène européenne pour se rassurer et prendre une légère option sur les quarts de finale grâce à Joan Jordan et Erik Lamela. À noter, enfin, que le Feyenoord Rotterdam n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au Shakhtar Donetsk malgré une nette domination. Ezequiel Bullaude répondant à Yaroslav Rakitskyi.



Tous les résultats de 21 heures

Manchester United 4-1 Real Betis : Rashford (6e), Antony (52e), Fernandes (58e) et Weghorst (82e) / Perez (32e)



Juventus Turin 1-0 Fribourg : Di Maria (53e)



Séville FC 2-0 Fenerbahçe : Jordan (56e) et Lamela (85e)



Shakhtar Donetsk 1-1 Feyenoord Rotterdam : Rakitskyi (78e) / Bullaude (88e)