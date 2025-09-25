Ligue Europa : carton du Panathinaïkos, Aston Villa et Stuttgart assurent, Lyon bat Utrecht

Plusieurs affiches étaient au programme de cette première journée de la phase de ligue de Ligue Europa. Les favoris ont d’ailleurs plutôt bien répondu à l’appel. Les Anglais d’Aston Villa l’ont emporté à domicile face aux Italiens de Bologne (1-0). De son côté, le FC Porto a fait la différence durant le temps additionnel en Autriche contre le RB Salzbourg (0-1), futur adversaire de l’Olympique Lyonnais (qui a battu Utrecht).
Petite sensation en Écosse où les Glasgow Rangers ont chuté devant leur public face aux Belges de Genk (0-1). Stuttgart n’a, en revanche, pas tremblé à domicile en s’imposant contre les Espagnols du Celta de Vigo (2-1). Le carton de la soirée est à mettre au crédit du Panathinaïkos qui est allé étriller les Young Boys de Berne en Suisse (4-1). Un large succès qui permet aux Grecs de prendre provisoirement la tête du classement général.
Les résultats de la soirée :
Aston Villa-Bologne : 1-0 (McGinn)
Salzbourg-Porto : 0-1 (Gomes)
Utrecht-OL : 0-1 (Tessmann)
Ferencvaros-Viktoria Plzen : 1-1 (Pesic ; Durosinmi)
Glasgow Rangers-Genk : 0-1 (Hyeon-gyu)
Stuttgart-Celta de Vigo : 2-1 (Bouanani, El-Khannous ; Iglesias)
Young Boys-Panathinaïkos : 1-4 (Janko ; Świderski, Zaroury x3)
