Ligue Europa : face à la Lazio et aux Rangers, Nice et Lyon en voyage indécis

Outre l’affiche FC Porto - Manchester United, la deuxième journée d’Europa League, ce jeudi, verra les déplacements de Nice et Lyon sur les terres d’habitués des joutes continentales : la Lazio et les Glasgow Rangers.



C’est l’OGC Nice qui ouvrira les festivités dès 16 h 45, au stade olympique de Rome face à une équipe de la Lazio qui a parfaitement débuté cette Ligue Europa en s’imposant 3-0 à Kiev contre le Dynamo.



L’équipe des internationaux français Mattéo Guendouzi et sénégalais Boulaye Dia, buteurs face au Torino dimanche pour une victoire étriquée 3-2, pointe à la 7e place de Serie A et accueille une formation de Nice dans une forme similaire, c’est-à-dire mitigée, en ce début de saison.



Pour le 9e de Ligue 1 cependant, les débuts européens ont été moins réussis que ceux des Romains, avec un nul à la maison face à la Real Sociedad (1-1).

Dans cette première phase de ligue à 36 équipes, chaque match compte et l’OL, dans l’optique d’une qualification directe en huitièmes de finale, a au contraire de Nice parfaitement débuté en s’imposant 2-0 contre l’Olympiakos.



Avantage psychologique de l’OL

C’est en Écosse que le deuxième épisode se déroule jeudi à 21 heures pour Rayan Cherki et ses coéquipiers, face à des Rangers bien dans leurs bottes : après un début de saison compliqué, le club entraîné par le Belge Philippe Clement vient d’enchaîner quatre victoires d’affilée dont une à Malmö 2-0 en première journée.



Les Ecossais auront l’avantage d’évoluer dans leur chaudron de l’Ibrox Stadium, où ils n’ont perdu qu’un seul de leurs 17 derniers matches européens. Mais les Lyonnais en auront un aussi, d’avantage : ce sont eux qui ont infligé aux Rangers cette dernière défaite, en septembre 2021, sur le score de 2 à 0, et déjà en Ligue Europa.



Premier pour l’instant à la différence de buts après la rouste 4-0 contre le Besiktas Istanbul, l’Ajax Amsterdam ira au Slavia Prague pour enchaîner. Du côté des grandes écuries, Tottenham, vainqueur 3-0 de Qarabag en ouverture, sera à Ferencváros pour tenter aussi de rester parmi les leaders.



Enfin, Porto recevra Manchester United dans un duel qui, jadis, fleurait bon la Ligue des champions. Les Portugais comme les Anglais chercheront jeudi leur première victoire après un faux départ : les premiers ont été surpris par les Norvégiens de Bodoe/Glimt (3-2) quand les seconds ont concédé le nul 1-1 face aux Néerlandais de Twente à domicile.





Le programme des matches de ce jeudi à la deuxième journée de la phase de Ligue de l'Europa League :







16h45 Qarabag (AZE) - Malmö (SWE)

FK RFS (LAT) - Galatasaray (TUR)

Olympiakos (GRE) - Sporting Braga (POR)

Hoffenheim (GER) - Dynamo Kiev (UKR)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Midtjylland (DEN)

Real Sociedad (ESP) - Anderlecht (BEL)

Lazio Rome (ITA) - Nice (FRA)

Slavia Prague (CZE) - Ajax Amsterdam (NED)

Ferencváros (HUN) - Tottenham (ENG)



19h00 : Besiktas (TUR) - Eintracht Francfort (GER)

PAOK Salonique (GRE) - Steaua Bucarest (ROM)

Athletic Bilbao (ESP) - AZ Alkmaar (NED)

Union St-Gilloise (BEL) - Bodoe/Glimt (NOR)

FC Twente (NED) - Fenerbahçe (TUR)

Viktoria Plzen (CZE) - Ludogorets (BUL)

IF Elfsborg (SWE) - AS Rome (ITA)

Glasgow Rangers (SCO) - Lyon (FRA)

Porto (POR) - Manchester United (ENG)





Avec AFP