Ligue Europa : l’Ajax Amsterdam étrille Besiktas, Francfort rattrapé sur le fil, l’AS Roma accrochée par Bilbao

À la Johan Cruyff Arena, l’Ajax Amsterdam n’a pas tremblé pour se défaire de Besiktas (4-0) lors de la première journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa. De son côté, l’Eintracht Francfort a concédé le nul sur le fil face au Viktoria Plzen (3-3). L’AS Roma n’a, de son côté, pas pu faire mieux qu’un match nul contre Bilbao (1-1).



Dans le cadre de la première journée de la phase Ligue de la C3, sept rencontres avaient lieu, ce jeudi soir, à partir de 21 heures. Si l’Olympique Lyonnais est venu à bout de l’Olympiakos (2-0) et que la rencontre opposant Tottenham et le Karabagh FC a été reportée de 30 minutes en raison d’une circulation difficile gênant l’arrivée de l’équipe azerbaïdjanaise au Tottenham Hotspur Stadium, l’Ajax Amsterdam accueillait, de son coté, Besiktas. Malgré un début de saison compliqué, les hommes de Francesco Farioli débutaient idéalement ce choc grâce à Fitz-Jim (1-0, 31e).



Dominateurs, les Ajacides faisaient le break au retour des vestiaires par l’intermédiaire de l’ailier belge Mika Godts (2-0, 51e). Un match qui tournait définitivement à l’avantage des Néerlandais lorsque Kenneth Taylor surgissait pour aggraver la marque (3-0, 55e). Loin d’être rassasiés, les Bataves s’envolaient un peu plus grâce à Godts, auteur d’un doublé (4-0, 73e).



Un succès probant permettant à l’Ajax de se rassurer et de lancer idéalement cette nouvelle campagne européenne. Au Stadio Olimpico, les ouailles d’Ivan Juric défiaient, quant à eux, l’Athletic Bilbao.





Hugo Ekitike frappe encore, l’AS Roma accrochée

Après un premier acte engagé où les locaux dominaient mais se faisaient quelques frayeurs sur le plan défensif, Dovbyk débloquait la situation (1-0, 32e). Après la pause, les Romains contrôlaient les opérations mais se faisaient finalement rejoindre sur une réalisation signée Paredes (1-1, 86e).



Dans les autres rencontres de la soirée, l’Eintracht Francfort a concédé le nul face au Viktoria Plzen (3-3). Si Hugo Ekitike, étincelant depuis le début de la saison, ouvrait le score (1-0, 38e), Sulc égalisait dans la foulée (1-1, 41e).



Au retour des vestiaires, c’est un autre ancien Parisien qui relançait les Allemands, en la personne de Junior Dina Ebimbe (2-1, 62e). Quelques instants plus tard, Kristensen faisait le break pour les locaux (3-1, 67e) mais Prince Kwabena Adu (3-2, 87e) et Vaclav Jemelka (3-3, 90+3e) permettaient finalement aux visiteurs d’arracher le nul (3-3).



De son côté, le Maccabi Tel-Aviv a été renversé sur le fil par Braga (1-2) malgré une réalisation précoce de Davida (30e) sur penalty, alors que les Roumains du FCSB ont pris le meilleur du Rigas FS (4-1) avec un doublé d’Olaru (58e, 69e).





