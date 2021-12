Ligue Europa : les remplaçants de l'OL et de Monaco se contentent d'un nul pour finir, qualification spectaculaire de Naples aux dépens de Leicester

Déjà qualifiés et assurés d'être premiers, l'OL et Monaco ont fait match nul 1-1 durant cette dernière journée contre les Rangers et à Graz. Dans le même temps, Naples est allé chercher une magnifique qualification en s'imposant 3-2 contre Leicester dans un match à rebondissements.



Déjà assurés de terminer premiers de leur groupe respectif, l'OL et Monaco abordaient cette 6e journée de phase de groupes de Ligue Europa en toute sérénité. La tête était même clairement au championnat pour les Gones puisque Peter Bosz envoyait au feu de très nombreux jeunes et habituels remplaçants comme Pollersbeck dans le but, Vogel, Da Silva, Lukeba et Henrique en défense ou encore Keita dans l'entrejeu et Cherki devant en soutien de Dembélé. Malgré cette composition inédite, le début de match des Lyonnais partait sur de bonnes bases avec des intentions offensives à l'image des tentatives de Toko Ekambi (9e) et de Dembélé (11e).



Le soufflet est vite retombé. Les Écossais prenaient l'ascendant face à de tendres rhodaniens. Roofe trouvait même le poteau après un numéro de Kent (24e), tandis que Pollersbeck devait s'employer face à Barisic (37e). C'est finalement Wright qui récompensait la domination des Gers d'un tir dévié par Da Silva (0-1, 41e). Il fallait attendre le retour des vestiaires pour observer le réveil lyonnais. Cherki profitait d'un décalage de Kadewere pour voir Bassey contrer sa frappe et égaliser (1-1, 49e). L'entrée du Zimbabwéen faisait du bien, lui qui tentait sa chance de peu à côté (65e). À part ce coup de tête hors cadre de Da Silva (85e) et ce duel perdu par Kadewere (90e+3), il n'y avait plus grand-chose à signaler. Les Rangers terminent 2e de cette poule A, tandis que dans le même temps, le Sparta Prague file en barrages de Ligue Europa Conférence à la faveur de sa victoire 2-0 sur Brondby.



Match spectaculaire entre Naples et Leicester

Dans le groupe B, l'ASM se rendait quant à elle sur la pelouse du Sturm Graz. Niko Kovac faisait lui aussi tourner son effectif en titularisant Majecki, Pavlovic, Matsima, Matazo ou encore Isidore. La rencontre débutait mal en revanche car Pavlovic concédait rapidement un penalty transformé par Jantscher (1-0, 7e). Les deux équipes se répondaient au coup par coup, Volland frappant sur la barre (9e) et Sarkaria ratant le break (11e). Les Autrichiens poussaient mais se faisaient surprendre sur l'égalisation de Volland (1-1, 30e). La suite de la rencontre fut beaucoup plus calme entre de nombreux changements et des petites opportunités manquées par Isidore (65e) et Boadu (71e). Après ce nul 1-1, Monaco file officiellement en 8e de finale. Dans le même temps, la Real Sociedad a battu le PSV 3-0 et ira en barrages pour rencontrer un reversé de Ligue des Champions. Les Néerlandais se contenteront eux du barrage de Conférence League.



Enfin dans les autres rencontres de ce début de soirée, il y a eu un match spectaculaire et très attendu entre Naples et Leicester. Rapidement devant grâce à Ounas (2e) et Elmas (24e), les Italiens ont été rejoints avant la pause avec des buts signés Evans (27e) et Dewsbury-Hall (33e). C'est finalement un doublé d'Elmas (53e) et une victoire 3-2 qui permettent aux Napolitains de chiper la 2e place du groupe C aux Anglais, finalement 3es... Le Spartak Moscou a lui confirmer sa première place en allant gagner sur le terrain du Legia Varsovie (1-0). Dans la poule D, c'est le statu quo puisque le leader et déjà qualifié l'Eintracht a fait match nul sur la pelouse du Fenerbahçe (1-1). Le Royal Antwerp a lui battu l'Olympiakos 1-0 mais reste 4e, alors que les Grecs conservent leur 2e place.