Ligue Pro – Officiel : Sidath Sarr n’est plus le coach de Teungueth FC !(Document)

Sidath Sarr n’est plus le coach de Teungueth FC ! Le club rufisquois a fait part de la nouvelle via un communiqué parvenu à la rédaction de Wiwsport, ce mercredi soir.Mais qu’est-ce qui se passe en Ligue 1 ? Dans la tempête qui secoue les techniciens locaux, Sidath Sarr devra désormais être comptés parmi les concernés. L’ancien coach de Sonacos a été remercié ce mercredi par la direction de Teungueth FC. Le club fanion de Rufisque l’a fait savoir via un communiqué parvenu à la rédaction de Wiwsport.Arrivé sur le banc des Champions du Sénégal au terme de la défunte saison, Sidath Sarr quitte ses fonctions d’un commun accord avec la direction rufisquoise. Les raisons de son limogeage avancées par le communiqué sont entre autres : insuffisance de résultats et objectifs assignés non atteints. Pour rappel, le contrat de Sidath Sarr courait jusqu’en 2027.Teungueth FC n’a pas encore communiqué sur le profil de son nouveau coach, mais il est clair que l’identité du remplaçant de Sidath Sarr ne devrait pas tarder à être connue.avec wiwsport