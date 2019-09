Ligue africaine des champions: Génération Foot contraint à l'exploit face au Zamalek

Après avoir pris une petite option il y a moins de deux semaines à Thiès en s’imposant sur le score de (2-1) devant le Zamalek, Génération Foot essaiera de décrocher la qualification ce week-end en Egypte. La tâche s’annonce ardue, mais loin d’être impossible pour les Grenats qui ont l’opportunité de marquer l’histoire du football sénégalais. Depuis 2004, année de l’épopée de la Jeanne d’Arc en phases de poule de la Ligue des Champions, aucun autre club sénégalais n’a réussi à dépasser le troisième et dernier tour d’une compétition africaine.



Un déplacement périlleux attend ainsi Génération Foot qui est condamné à un exploit dans un environnement des plus hostiles en Afrique. Les coéquipiers de Mame Limamoulaye Gueye (auteur d’un doublé à l’aller auront le double défi de marquer l’histoire de cet institut de formation né dans les années 2000 en se qualifiant pour la première fois en phase de poule d’une compétition africaine, mais aussi briser la spirale négative des clubs sénégalais en Afrique. Toujours dans l’expectative du lieu et de la date du match Les « Grenats » devront surmonter tous les obstacles qui se dresseront devant eux.



Les tentatives de déstabilisation ont d’ailleurs commencé la volonté du club égyptien de décaler le match au dimanche 29 à 20h locales au Caire (18h heures de Dakar) alors qu’il est initialement prévu pour le samedi 28. Ce à quoi Génération Foot a opposé une fin de non-recevoir comme l’indique son di- recteur de la communication, Talla Fall. « C’est vrai qu’ils nous ont saisis officiellement pour que le match se joue le 29 à Alexandrie, mais nous aussi par respect, on a répondu officiellement que le match allait se jouer à la date indiquée c’est-à-dire le samedi 28 septembre à 20h (heure locale, 18h Dakar). Jusqu’à preuve du contraire, on n’a pas en- core reçu d’autres changements venant de la CAF. Au moins, ça c’est clair. On est serein même si aujourd’hui, on nous proposait de jouer le samedi en allant au stade avec un car de transport en commun, on ira jouer. On se concentre sur notre match et je pense que c’est de bonne guerre. Je pense qu’ils veulent nous perturber psychologiquement mais on n’y est pas. On ira jusqu’au bout de nos efforts » assure ce dernier dans les colonnes de iGfm. Il faudra montrer cette force mentale sur le terrain où GF devra s’attendre à de chaudes empoignades.