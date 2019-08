Ligue africaine des champions: Génération Foot tire un gros poisson

Le club mbourois Génération Foot (GF) va rencontrer le Zamalek d’Égypte en septembre , après avoir battu samedi au Stade Lat-Dior de Thiès, les Libériens du LPRC Oilers par un score de 3 buts à 0, en match retour comptant pour les éliminatoires de la Ligue de Champions.



Génération Foot qui avait perdu la manche aller au Liberia (1-0), avait une obligation de résultat, avait relevé, vendredi en conférence de presse, son coach Djiby Fall. Cette victoire donne au club son ticket de qualification pour le second tour où il rencontrera le Zamalek d’Égypte en septembre.



Limamou Guèye a ouvert le score à la 16-eme minute de jeu. À la 54-eme minute, Chérif Bayo double la mise, avant que Youssou Thiam n’inscrive le troisième but à la 83-eme minute de jeu.



L’entraîneur Djiby Fall a salué la mobilisation du public sénégalais et notamment Thiessois. Il a qualifié de « positif » le choix de la cité du rail pour accueillir cette rencontre. Thiès qui a « actuellement la meilleure pelouse au Sénégal » est une « ville sportive », a dit Djiby Fall lui-même Thiessois, tout comme quelques membres du groupe. Selon lui, GF compte aborder la suite de cette quatrième campagne en Afrique « avec beaucoup de calme et de sérénité ».