Ligue des Champions 8e de finale retour : City favori à Leipzig, Porto-Inter très ouvert

Faux pas interdit pour Manchester City. A la recherche de leur première couronne européenne depuis plusieurs saisons, les hommes de Pep Guardiola ont échoué à deux marches du titre la saison dernière face à un Real Madrid habité par un esprit de victoire insatiable



Tenus en échec en Allemagne, les Citizens doivent absolument l’emporter pour éviter une catastrophe. Avec un Herling Haaland en feu, un Kevin De Bruyne au sommet de son art et un jeu toujours autant impressionnant, City a toutes les cartes en main pour l’emporter devant son public et rejoindre les quarts de finale. Au match aller, Leipzig a d’abord refusé le jeu avant de se découvrir et de mettre en danger Man City. Pour espérer éliminer la bande à Guardiola, sans Christopher Nkunku, l’équipe allemande va devoir jouer son va-tout et faire douter Manchester City le plus longtemps possible.



Parmi les quatre huitièmes de finale restant, celui entre le FC Porto et l’Inter Milan est probablement le plus indécis sur le papier. Battu à Milan par la plus petite marge, le club portugais comptera sur le soutien du bouillant Estadio do Dragao pour inverser la tendance et retrouver les quarts de finale.



L’Inter Milan, part légèrement favori dans cette confrontation, mais a préparé cette rencontre cruciale de la pire manière avec une défaite sur la pelouse du Spezia. Toutefois, les Nerazzurri peuvent compter sur Romelu Lukaku et Lautaro Martinez pour nourrir des espoirs de voir ce duo lui offrir le précieux sésame pour faire partie des huit meilleures équipes du continent.



Programme 8e de finale retour



Mardi 14 mars

20h00 : Porto (POR) – Inter Milan (ITA)

Manchester City (ENG) – RB Leipzig (GER)



Mercredi 15 mars

20h00 : Naples (ITA) – Eintracht Francfort (GER)

Real Madrid (ESP) – Liverpool (ENG)