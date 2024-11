Ligue des Champions : Brest s’offre le Sparta Prague, le Barça déroule, l’Inter Milan fait tomber Arsenal

La Ligue des Champions nous a encore livré de belles sensations ce mercredi avec la victoire de Brest contre le Sparta Prague (2-1). De son côté, le FC Barcelone a écrasé l’Étoile Rouge de Belgrade (5-2). Enfin, l’Inter Milan a remporté le choc qui l’opposait à Arsenal (1-0).



Sensation de ce début de Ligue des Champions, le Stade Brestois 29 avait surpris tout son monde en s’offrant le Sturm Graz (2-1) et le Red Bull Salzbourg (4-0) puis en arrachant un match nul contre le Bayer Leverkusen (1-1). Le club breton avait l’occasion de quasiment officiellement valider sa qualification en cas de victoire ce soir et se déplaçait sur la pelouse du Sparta Prague.



Les Tchéques avaient 4 points après 3 journées et voulaient revenir à hauteur de leur adversaire du soir. D’entrée, les locaux imposaient leur tempo face à Brest même si les occasions tardaient à arriver. Jakub Pešek allait obtenir une première occasion avec une volée, mais ne trouvait pas le cadre (15e).



La réponse brestoise arrivait de Ludovic Ajorque, mais il croisait trop sa frappe sur la droite (26e). Les Bretons montaient en puissance et sur un bon ballon de Kenny Lala dans le dos de la défense tchèque, Kamory Doumbia suivait bien, mais manquait totalement sa frappe alors qu’il était seul face au gardien (35e).



Un raté sans grande conséquence, car Brest allait finir par forcer la décision. Sur un corner botté sur la gauche, le ballon flottait dans la surface et cela profitait à Edmilson Fernandes. Le milieu suisse allait prendre sa chance afin de marquer d’une belle volée (1-0, 37e). Gérant la fin de premier acte, l’équipe d’Eric Roy arrivait à la pause en tête. En seconde période, Brest allait pousser pour doubler la mise avec notamment une grosse frappe de Pierre Lees-Melou (48e) ou Mahdi Camara par deux fois (65e et 75e).



Finalement, la pression exercée par Brest allait finir par venir à bout des Tchèques. Sur la droite, Ludovic Ajorque pressait et centrait vers le point de penalty. Au duel avec Kamory Doumbia, Kaan Kairinen allait malencontreusement dévier au fond de ses propres filets (2-0, 80e).



En fin de match, Victor Olatunji allait relancer les Tchèques de manière anodine (2-1, 90e +2), toutefois sans conséquence. Avec cette victoire 2-1, Brest continue sa folle série et grimpe à la quatrième place. Le Sparta Prague se retrouve à la 27e place.



Barcelone en colle 5, l’Inter Milan fait craquer Arsenal

On avait laissé le FC Barcelone sur un succès 4-1 contre le Bayern Munich et les Blaugranas voulaient confirmer leur belle Ligue des Champions face à l’Étoile Rouge de Belgrade ce mercredi. Les Catalans allaient pourtant se faire surprendre rapidement puisque Timi Max Elšnik allait marquer en soliste dans le dos de la défense, mais il était signalé hors-jeu (4e). La réponse était immédiate ou presque pour la bande d’Hans-Dieter Flick avec un coup franc botté par Raphinha qui trouvait la tête d’Íñigo Martínez dans la surface serbe. Le Basque parvenait à ajuster le gardien (1-0, 13e).



Proche de doubler la mise grâce à Raphinha, mais ce dernier voyait son tir passer au-dessus du cadre (25e), le FC Barcelone allait fléchir sur un contre initié par Rade Krunić et conclut par Silas Katompa Mvumpa (1-1, 27e).



Cependant, les Blaugranas pouvaient compter sur Robert Lewandowski. Le Polonais allait marquer avant la pause (2-1, 43e) et s’offrait même un doublé au retour des vestiaires (3-1, 53e). Mieux pour Barcelone, Raphinha allait alourdir le score suite à un bon centre en retrait de Jules Koundé (4-1, 55e).



En plein festival, les Blaugranas allaient se faire plaisir en marquant un nouveau but via Fermin Lopez (5-1, 76e) en toute fin de rencontre. Milson a sauvé l’honneur en fin de match pour les Serbes, en vain (84e). Avec cette victoire 5-2, le FC Barcelone est désormais sixième. Belgrade fait partie des 5 équipes à zéro point.



Autre choc de la soirée, le duel entre l’Inter Milan et Arsenal avait tout d’un match savoureux entre deux candidats au Top 8 qui comptaient 7 points en 3 matches. Actifs, les Italiens donnaient le ton d’entrée avec une frappe de Denzel Dumfries sur la barre transversale (2e) puis une tentative lointaine moins dangereuse signée Hakan Çalhanoglu (4e).



Malmené, Arsenal allait réagir avec une frappe timide de Bukayo Saka (28e) et une tête de Mikel Merino (29e), mais ce sont bien les Milanais qui avaient le contrôle. Medhi Taremi allait voir une tête passer au-dessus (41e), mais obtenait par la suite un penalty face à Mikel Merino (45e +2). Hakan Çalhanoglu transformait la sentence avant la pause d’une frappe axiale (1-0, 45e +3).



En seconde période, Gabriel Martinelli tentait de sonner la révolte, mais trouvait le petit filet (47e). Sur corner, Bukayo Saka trouvait idéalement Gabriel Magalhaes, mais Denzel Dumfries sauvait sur sa ligne (59e) avant que Yann Sommer s’impose devant Kai Havertz (60e).



Finalement, les Milanais contenaient bien des Gunners assez imprécis. Fort de ce succès 1-0, l’Inter Milan grimpe au cinquième rang alors qu’Arsenal est douzième.



Le Bayern d’une courte tête, Salzbourg gagne enfin



Battu par Aston Villa (1-0) et écrasé par le FC Barcelone (4-1), le Bayern Munich restait sur des déceptions en Ligue des Champions et voulait se rattraper sur sa pelouse contre Benfica. Dominateurs, mais stériles pendant 30 minutes, les Allemands allaient finalement lancer les hostilités avec une superbe frappe d’Harry Kane à ras de terre, mais Anatoliy Trubin s’interposait (33e). Le gardien ukrainien allait encore s’imposer devant l’attaquant anglais puis Joao Palhinha et Serge Gnabry sur la même occasion (38e). Un score de parité à la pause qui n’arrangeait pas les Allemands.



Après la mi-temps, Michael Olise voyait son coup franc être facilement arrêté par le gardien de Benfica (49e) qui dégoûtait le Rekordmeister. Ce dernier allait encore être impeccable par deux fois face à Leroy Sané (59e et 64e).



Pour autant, il ne pouvait plus retarder l’inévitable et Harry Kane trouvait Jamal Musiala sur un centre repris victorieusement de la tête par ce dernier (1-0, 67e). Incapable de réagir, Benfica s’incline d’une courte tête 1-0 et se retrouve désormais 19e. Le Bayern Munich double son adversaire du soir et grimpe à la 17e place.



Alors que le Bayern Munich a battu Benfica grâce à Musiala (1-0 pour le Rekordmeister), dans les autres rencontres, on avait le droit à un duel entre le VfB Stuttgart et l’Atalanta. Deux équipes séduisantes qui avaient réalisé de belles choses dans leurs championnats respectifs la saison dernière et qui avaient su se montrer sur ce début de compétition.



Pour autant, le premier acte était assez terne. Il y avait certes une frappe dangereuse de Mario Pasalic (9e) en début de partie ou bien la frappe trop croisée de Deniz Undav avant la pause (45e +1), mais c’était à peu près tout. Entré à la pause, Charles De Ketelaere se montrait immédiatement côté droit en foudroyant la défense allemande et en centrant devant le but pour Ademola Lookman qui allait marquer à bout portant (1-0, 52e).



En fin de match, Nicolo Zaniolo a même enfoncé le clou pour les Italiens (2-0, 88e). La Dea se replace à la 9e place quand Stuttgart pointe au 27e rang.



Enfin, l’ultime match de la soirée opposait le Feyenoord au Red Bull Salzbourg. Avec six points en deux matches, le club néerlandais se montrait offensif d’entrée et Igor Paixao testait rapidement Janis Blaswich (8e). Néanmoins, le club de Rotterdam allait devenir de plus en plus stérile au fil des minutes et cela profitait à Salzbourg. Sur un bon travail côté gauche, Oscar Gloukh centrait vers le second poteau pour Karim Konaté qui allait marquer de la tête (1-0, 45e +2).



Au retour des vestiaires, Igor Paixao passait proche d’égaliser, mais sa tête passait au-dessus du cadre (47e). Le Feyenoord allait néanmoins fléchir une seconde fois sur un corner. Profitant d’un cafouillage, Karim Konaté arrivait à s’offrir un doublé (2-0, 58e).



En supériorité après l’expulsion de Chris Nadje (80e), Salzbourg allait se faire peur quand Anis Hadj Moussa marquait d’une belle inspiration (2-1, 81e). Karim Konaté aurait pu voir triple, mais il allait envoyer son penalty sur la barre transversale (84e).



Pas de problème pour autant puisque Daouda Guindo se chargeait de nettoyer la lucarne gauche (3-1, 86e). Salzbourg gagne ses premiers points et grimpe à la 30e place. Le Feyenoord se retrouve 21e.







Avec Footmercato