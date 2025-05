Ligue des Champions CAF : un nouveau trophée bientôt dévoilé

La Confédération Africaine de Football (CAF), en partenariat dévoilera un nouveau Trophée et une nouvelle identité pour la Ligue des Champions de la CAF avant la très attendue finale aller-retour de la compétition.



La finale aller de la Ligue des Champions de la CAF se jouera le samedi 24 mai et le match retour est prévu au Caire le dimanche 1er juin.



Le nouveau Trophée sera dévoilé le jeudi 22 mai à Johannesburg, en Afrique du Sud, et réunira les légendes du football africain et les deux clubs participants, Mamelodi Sundowns et Pyramids FC.



Le moment choisi pour la révélation ajoute à l'excitation et à la grandeur entourant le match décisif, offrant aux fans de football africains un aperçu de ce qui sera en jeu lors des deux manches à Tshwane et au Caire au cours des deux prochaines semaines.



Cet événement marque un nouveau chapitre audacieux et passionnant pour le football interclubs africain, alors que la CAF continue d'élever le profil et l'image des compétitions interclubs de la CAF.



L'événement de jeudi s'inscrit dans le prolongement du récent renouvellement du partenariat entre CAF, qui a vu la société multi-énergie prolonger son partenariat avec CAF pour quatre années supplémentaires.



Les détails du nouveau Trophée et son design seront dévoilés le jour même par la CAF.