Ligue des Champions : Lamine Camara et l’AS Monaco sombrent face à Bruges (4-1)

Entrée en matière compliquée pour Lamine Camara et l’AS Monaco. En déplacement en Belgique ce jeudi, les Monégasques ont été lourdement battus par Bruges (4-1) pour leur premier match de Ligue des champions.
Dominés dans l’intensité et incapables de trouver des solutions malgré plusieurs changements, Lamine Camara et ses coéquipiers ont subi la loi des Belges tout au long de la rencontre.
Ansu Fati, pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, a réduit l’écart en fin de partie, sauvant l’honneur monégasque. Les hommes du Rocher devront vite se ressaisir avant d’affronter Manchester City le 1er octobre à 19h00 GMT.
Dominés dans l’intensité et incapables de trouver des solutions malgré plusieurs changements, Lamine Camara et ses coéquipiers ont subi la loi des Belges tout au long de la rencontre.
Ansu Fati, pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, a réduit l’écart en fin de partie, sauvant l’honneur monégasque. Les hommes du Rocher devront vite se ressaisir avant d’affronter Manchester City le 1er octobre à 19h00 GMT.
Autres articles
-
Portugal : José Mourinho fait son grand retour à Benfica, 25 ans après son premier passage
-
Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal fixé sur ses deux dernières batailles
-
Mondiaux d'athlétisme 2025: Saly Sarr signe un exploit historique au triple saut
-
Classement FIFA : le Sénégal conserve sa 18ᵉ place mondiale et reste dauphin du Maroc en Afrique
-
L’hécatombe de blessures se poursuit dangereusement au PSG