Ligue des Champions : Lamine Camara et l’AS Monaco sombrent face à Bruges (4-1)

Entrée en matière compliquée pour Lamine Camara et l’AS Monaco. En déplacement en Belgique ce jeudi, les Monégasques ont été lourdement battus par Bruges (4-1) pour leur premier match de Ligue des champions.



Dominés dans l’intensité et incapables de trouver des solutions malgré plusieurs changements, Lamine Camara et ses coéquipiers ont subi la loi des Belges tout au long de la rencontre.



Ansu Fati, pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, a réduit l’écart en fin de partie, sauvant l’honneur monégasque. Les hommes du Rocher devront vite se ressaisir avant d’affronter Manchester City le 1er octobre à 19h00 GMT.