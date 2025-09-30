Ligue des Champions : Liverpool chute contre Galatasaray, l’Atlético humilie Francfort, Tottenham arrache le nul

Après la manita du Real Madrid contre le Kairat Almaty et en parallèle de ce duel entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax, on avait six autres rencontres comptant pour cette deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions.



En Turquie, Liverpool avait un sacré client en face avec Galatasaray. La bande d’Hugo Ekitike est même tombée sur le score de 1-0. Si les Reds lançaient leur rencontre avec des intentions résolument offensives, avec un mano a mano manqué par Ekitike notamment (14e), c’est l’équipe locale qui frappait en premier. Dominik Szoboszlai accrochait Yilmaz dans la surface et Victor Osimhen se chargeait de transformer le penalty d’une frappe axiale puissante (1-0). Premier et dernier but du match. En manque d’idées, la formation de la Mersey n’inquiétait pas vraiment son adversaire du soir malgré une grosse possession du ballon. Alisson devait même quitter les siens prématurément à cause d’une blessure, laissant sa place à Giorgi Mamardashvili en début de deuxième période.



Le chrono défilait et les Liverpuldiens ne trouvaient pas de solution pour venir à bout des Stambouliotes, boostés par leur public et pas franchement inquiétés. Le score n’a plus bougé, et nul doute que les critiques vont s’abattre sur la formation d’Arne Slot dans les prochaines heures…



De son côté, le Bayern avait un déplacement a priori simple sur les terres du Pafos, le petit poucet de la compétition. Et les Bavarois n’ont eu aucune pitié pour leur adversaire du soir, sur qui ils ont tout simplement roulé avec une victoire 5-1. Harry Kane par deux fois, Guerreiro et Nicolas Jackson ont permis aux Munichois de mener 4-0 à la 35e minute de jeu, même si Orsic réduisait l’écart d’une superbe frappe juste avant la pause.



Pas rassasiées, les troupes de Vincent Kompany continuaient d’attaquer dès le début de la deuxième période, avec de belles occasions pour Michael Olise notamment, qui finissait par signer le cinquième but de son équipe. Le score aurait pu être encore plus sévère, mais Gnabry et Jackson trouvaient par exemple le poteau coup sur coup (89e). Soirée tranquille pour le Bayern, provisoirement leader de cette phase de poules de la Ligue des Champions.





L’Atlético est en feu

Battu par le Bayern lors de la première journée, Chelsea voulait se refaire. En face, une autre équipe qui avait perdu lors de son entrée en matière : Benfica, défait par Qarabag. Et l’équipe de Premier League l’a emporté (1-0). Dominateurs, les hommes d’Enzo Maresca ont été aidés par leur rival du soir, puisque sur un centre de Garnacho, Richard Rios envoyait le ballon au fond de ses propres cages, peu après le quart d’heure de jeu. Même si Robert Sanchez a dû s’employer à quelques reprises, ce sont globalement les Blues qui dominaient, mais ils peinaient à faire le break. En fin de partie, les Lisboètes commençaient enfin à lancer des offensives sérieuses sur la surface londonienne, mais Chelsea a tenu et a pris ses premiers trois points dans la compétition.



Fort de son succès 5-2 contre le Real Madrid samedi, l’Atlético accueillait l’Eintracht Francfort et a réédité son exploit du week-end avec une victoire 5-1. Dès la quatrième minute, sur un centre en retrait de Simeone, Raspadori finissait l’action en vrai buteur devant le gardien. En confiance, les hommes de Diego Simeone ont déroulé, et Robin Le Normand et Antoine Griezmann, servi par Julian Alvarez, ont plié le choc avant la pause. Jonathan Burkardt a réduit l’écart en début de deuxième période, mais Giuliano Simeone allait doucher les derniers espoirs allemands en inscrivant le 4-1 à la 70e, de la tête au premier poteau sur corner. Julian Alvarez signait le 5-1 sur penalty (82e), soit le dixième but sur les deux derniers matchs des Colchoneros. Première victoire pour l’Atlético dans la compétition.



De son côté, l’Inter a enchaîné après son succès contre l’Ajax en s’offrant le scalp du Slavia Prague sans trop trembler (3-0). Lautaro Martinez par deux fois et Denzel Dumfries ont inscrit les buts de la victoire intériste, et les Milanais rejoignent le club des équipes, pas si nombreuses que ça, qui affichent deux victoires en deux journées.



Enfin, Tottenham a arraché un point contre le Bodo Glimt dans un remake de la dernière demi-finale d’Europa League. Le club norvégien qui a pris les devants grâce à un golazo de sa vedette Jens Petter Hauge en deuxième période.



Derrière, le numéro 10 s’offrait un doublé avec un deuxième but sublime, mystifiant un défenseur puis propulsant le cuir au fond d’une frappe croisée surpuissante. Van de Ven réduisait l’écart d’une grosse tête sur un coup franc de Porro (68e), alors qu’Odobert trouvait la barre de la tête (84e).



C’est finalement Richarlison qui évitait la catastrophe pour les Londoniens, avec un ballon mal repoussé par le gardien qui a rebondi sur le Brésilien (89e). De la réussite et un petit point pour sauver l’honneur.