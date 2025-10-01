Ligue des Champions : Ousseynou Niang et l’Union Saint-Gilloise s’inclinent contre Newcastle

Après son succès inaugural contre le PSV Eindhoven, l’Union Saint-Gilloise a vécu une soirée cauchemardesque ce mercredi en Ligue des champions, battue lourdement par Newcastle (0-4). Ousseynou Niang et ses coéquipiers n’ont rien pu faire face à la puissance offensive des Anglais.
Les Magpies ont trouvé la faille par Woltemade (17e), avant que Gordon ne s’offre un doublé sur penalty (43e, 64e). Barnes a scellé la large victoire à la 81e minute.
Ce succès permet à Newcastle de rebondir après sa défaite contre le FC Barcelone (1-2) lors de la première journée.
