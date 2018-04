Ligue des Champions : Real-Juve, les compos probables

Large vainqueur à l’aller (3-0), le Real Madrid reçoit la Juventus Turin ce mercredi lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Zinedine Zidane est privé de Sergio Ramos, suspendu, tandis que Nacho est à l’infirmerie. De son côté, Massimiliano Allegri doit faire sans Bentancur et Dybala, suspendus. Bernardeschi est lui blessé. Voici la composition probable des deux équipes.



Real Madrid : Navas - Carvajal, Casemiro, Varane, Marcelo (c) - Kovacic, Kroos, Modric – Isco - Ronaldo, Benzema.



Juventus : Buffon (c) - De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Higuain, Douglas Costa.