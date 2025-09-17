Ligue des Champions : Youssoupha Mbodji s’offre un doublé contre Bodø/Glimt

Le défenseur sénégalais El Hadji Youssoupha Mbodji s’est illustré ce mercredi en Ligue des Champions avec le Slavia Prague. Malgré un nul 2-2 face aux Norvégiens de Bodø/Glimt, le joueur sénégalais a inscrit un doublé.



Il a ouvert le score à la 23ᵉ minute, en reprenant un centre de Provod au second poteau après un excellent travail de Chory (1-0). Il a ensuite doublé la mise à la 74ᵉ minute, encore sur un centre de Provod (2-0).



Les Norvégiens ont réduit l’écart grâce à Daniel Bassi à la 78ᵉ minute (2-1), avant que Fet n’égalise dans les arrêts de jeu, profitant d’une partie de billard dans la surface adverse (90ᵉ).



Pour leur deuxième sortie en Ligue des Champions, Youssoupha Mbodji et le Slavia Prague affronteront l’Inter Milan le 30 septembre à 19h00 GMT.