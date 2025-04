Ligue des Champions asiatique : Duel Koulibaly-Mendy dans un choc 100% saoudien en demi-finale

La Ligue des Champions asiatique entre dans sa phase décisive avec un plateau exceptionnel pour ce Final 8 organisé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Les demi-finales débutent ce mardi avec un choc 100% saoudien très attendu : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly affronte Al-Ahli d'Édouard Mendy à partir de 16h30 (GMT). Une confrontation explosive entre deux géants du Royaume, qui se disputent une place en finale de la plus prestigieuse compétition asiatique.



Invaincu depuis plusieurs mois, Al-Hilal véritable rouleau compresseur cette saison, compte sur sa solidité défensive incarnée par Koulibaly et la vista de ses stars offensives pour dominer son rival. Mais Al-Ahli, emmené par un Édouard Mendy souvent décisif dans les grands rendez-vous, n'a pas dit son dernier mot. L'ambiance s'annonce électrique pour ce duel fratricide aux allures de finale avant l'heure.



Le deuxième ticket pour la finale se jouera demain, mercredi, entre Al-Nassr de Sadio Mané et les Japonais de Kawasaki Frontale. En quête de son premier titre continental, la formation saoudienne veut capitaliser sur l'expérience de ses stars internationales, notamment Cristiano Ronaldo et le Sénégalais Sadio Mané, pour écarter une équipe nippone toujours aussi redoutable tactiquement.



Pour la première fois, la phase finale de la Ligue des Champions asiatique se dispute sous un format inédit : le Final 8, avec des confrontations à élimination directe sur un seul match. Tous les matchs se tiennent à Jeddah, ville hôte de cette édition spéciale. La grande finale est programmée pour ce samedi 3 mai et promet déjà un duel de très haut niveau.



Le football asiatique monte en puissance, et les stars africaines y brillent plus que jamais. Qui soulèvera le trophée cette année ? Réponse dans quelques jours.