Ligue des Champions : l’AS Monaco arrache le nul contre Man City, Arsenal assure contre l’Olympiakos, la Juventus neutralisée par Villarreal

Arsenal (Angleterre) 2-0 Olympiakos (Grèce) : Gabriel Martinelli (13e) et Bukayo Saka (90e +2) pour Arsenal

FC Barcelone (Espagne) 1-2 Paris Saint-Germain (France) : Ferran Torres (19e) pour le FC Barcelone; Senny Mayulu (38e) et Gonçalo Ramos (90e +1) pour le PSG

Bayer Leverkusen (Allemagne) 1-1 PSV Eindhoven (Pays-Bas) : Christian Kofane (65e) pour le Bayer Leverkusen; Ismaël Saïbari (72e) pour le PSV Eindhoven

Borussia Dortmund (Allemagne) 4-1 Athletic Club (Espagne) : Daniel Svensson (29e), Carney Chukwuemeka (50e), Serhou Guirassy (82e) et Julian Brandt (90e +1) pour Dortmund; Gorka Guruzeta (61e) pour Bilbao

AS Monaco (France) 2-2 Manchester City (Angleterre) : Jordan Teze (18e) et Eric Dier (90e) pour l’AS Monaco; Erling Haaland (15e et 44e) pour Manchester City

Napoli (Italie) 2-1 Sporting CP (Portugal) : Rasmus Hojlund (36e et 79e) pour le Napoli; Luis Suarez (62e, sp) pour le Sporting CP

Villarreal (Espagne) 2-2 Juventus (Italie) : Georges Mikautadze (18e) et Renato Veiga (90e) pour Villarreal; Federico Gatti (50e) et Francisco Conceiçao (56e) pour la Juventus

Cependant, Monaco répondait du tac au tac avec une lourde frappe de Jordan Teze plein axe qui se logeait dans la lucarne gauche de Gianluigi Donnarumma (1-1, 18e).Monaco faisait le dos rond, mais allait se faire piéger juste avant la pause. Côté gauche, Nico O’Reilly centrait au second poteau où Erling Haaland allait s’offrir un doublé de la tête (2-1, 44e).Après la pause, Monaco était proche de revenir, mais le centre côté gauche de Jordan Teze ne trouvait pas Folarin Balogun au second poteau de peu (54). Mieux, Maghnes Akliouche obligeait ensuite Gianluigi Donnarrumma à la parade (59). Pour autant, Manchester City avait aussi des opportunités de prendre le large. Tijjani Reijnders trouvait la barre (73) quand Erling Haaland voyait Philipp Köhn le priver de triplé (75). Mais Monaco n’abdiquait pas et obtenait un penalty qui était transformé par Eric Dier (2-2, 90). Monaco arrache son premier point sur le fil contre Manchester City avec ce match nul 2-2.Vainqueur de Bilbao (1-0) lors de la première journée, Arsenal voulait enchaîner avec la réception de l’Olympiakos. Les Grecs restaient sur un match nul pauvre (0-0) contre Paphos. Et les joueurs de Mikel Arteta allaient trouver la faille rapidement. Martin Odegaard servait Viktor Gyökeres dont le tir à l’entrée de la surface était dévié par le gardien sur le poteau gauche. Gabriel Martinelli suivait bien et poussait au fond des filets (1-0, 13e).Arsenal allait avoir d’autres occasions de prendre le large, mais la tête de Gabriel Magalhaes était repoussée sur la ligne (35e) quand Viktor Gyökeres frappait juste au-dessus du cadre (41e). En seconde période, l’Olympiakos pensait réaliser un hold-up avec un but d’Ayoub El Kaabi, mais le Marocain était hors-jeu (66e). Arsenal tient bon et obtient sa deuxième victoire en deux matches avec un but de Bukayo Saka en fin de match (90e +2) pour aller chercher le 2-0.Duel équilibré, le match entre Villarreal et la Juventus opposait deux équipes qui cherchaient à rebondir. Les Espagnols avaient perdu 1-0 contre Tottenham tandis que la Juventus avait arraché un match nul fou contre le Borussia Dortmund (4-4). Et à ce petit jeu, c’est Georges Mikautadze qui tirait son épingle du jeu pour marquer. Combattif dans la profondeur, il se fendait d’un une-deux avec Nicolas Pépé avant de marquer (1-0, 18e).Tenant jusqu’à la pause, Villarreal était proche de voir les Turinois revenir, mais Jonathan David manquait le cadre alors qu’il était seul à un mètre du cadre (48e). Mais ce n’était pas très grave pour les Turinois qui allaient égaliser avec classe grâce au retourné de Federico Gatti (1-1, 50e).Auteur d’une récupération haute sur Renato Veiga, Francisco Conceiçao se fendait d’un numéro pour renverser le match (2-1, 56e). Derrière, la Juventus a tenu jusqu’à la 90e minute et l’égalisation sur une tête de Renato Veiga pour le 2-2.Champion d’Italie, le Napoli avait débuté par une défaite 2-0 contre Manchester City. Les Partenopei voulaient réagir contre un Sporting CP qui avait facilement dompté le Kaïrat Almaty (4-1). Longtemps équilibré, ce match voyait les Italiens prendre l’avantage juste avant la pause. Trouvé dans la profondeur, Rasmus Hojlund allait donner l’avantage aux Napolitains (1-0, 36e).En seconde période, les Portugais allaient néanmoins revenir sur penalty grâce au sang froid de Luis Suarez (2-0, 62e). Mais ce n’était pas surpris et sur un centre magnifique de Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund plongeait au premier poteau devant Rui Silva pour conclure de la tête (2-1, 79e). Le Napoli a poussé et s’impose logiquement 2-1.Duel d’outsiders, le match entre le Borussia Dortmund et Bilbao a mis du temps à se lancer. Les Allemands allaient néanmoins prendre l’avantage sur un gros travail de Karim Adeyemi côté droit. Son centre arrivait au second poteau où Daniel Svensson délivrait les joueurs de Niko Kovac (1-0, 29e). Les Allemands revenaient idéalement des vestiaires avec un but angle fermé de Carney Chukwuemeka (50e) sur la gauche de la surface.Mais Dortmund allait s’endormir et suite à une incompréhension dans la défense allemande, Gorka Guruzeta allait réduire l’écart (61e). Robert Navarro pensait égaliser d’un piqué, mais il était hors-jeu (67e). Serhou Guirassy ne l’était pas et allait conclure en déviant une frappe de Marcel Sabitzer (3-1, 82e). Le Borussia Dortmund s’est fait peur, mais l’emporte largement 4-1 contre Bilbao avec un ultime but de Julian Brandt (90e +1).Enfin, le dernier match opposait le Bayer Leverkusen au PSV Eindhoven. L’occasion pour Peter Bosz, le coach du club néerlandais de retrouver son ancienne formation. Et très vite, les Boeren allaient marquer via Ivan Perisic, mais le but du vétéran croate de 36 ans était refusé pour hors-jeu (5e).Ensuite le match était un peu plus calme, mais peu après l’heure de jeu, l’attentisme des Néerlandais était puni par l’initiative de Christian Kofane (1-0, 65e). Cela lançait le match et Ismaël Saïbari remettait les compteurs à zéro (1-1, 72e). Les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1 qui n’arrange personne.