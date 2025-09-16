Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ligue des Champions : le Real Madrid s’impose face à l'OM grâce à deux penalties de Mbappé



Ligue des Champions : le Real Madrid s’impose face à l'OM grâce à deux penalties de Mbappé
L'Olympique de Marseille a livré une grande performance au Santiago Bernabeu, porté notamment par un Geronimo Rulli en état de grâce. Mais malgré l'ouverture du score, les Marseillais s'inclinent 2-1 face au Real Madrid, qui a terminé en infériorité numérique.
 
Kylian Mbappé a transformé deux pénalties, dont un deuxième très sévère sifflé pour une main de Facundo Medina.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 16 Septembre 2025 - 23:18


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter