Ligue des Champions : le Real Madrid s’impose face à l'OM grâce à deux penalties de Mbappé

L'Olympique de Marseille a livré une grande performance au Santiago Bernabeu, porté notamment par un Geronimo Rulli en état de grâce. Mais malgré l'ouverture du score, les Marseillais s'inclinent 2-1 face au Real Madrid, qui a terminé en infériorité numérique.



Kylian Mbappé a transformé deux pénalties, dont un deuxième très sévère sifflé pour une main de Facundo Medina.