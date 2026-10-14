Thiès : le CROUS reporte la réouverture des campus sociaux

La Direction du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès (CROUS-T) informe l’ensemble de la communauté universitaire que la réouverture des campus sociaux est reportée à une date ultérieure.
Dans un communiqué publié ce 14 octobre, le chef des services administratifs explique que cette décision intervient dans un contexte marqué par des « appels à une occupation anarchique et massive des résidences universitaires », susceptibles d’engendrer des difficultés dans la gestion des opérations d’accueil et de compromettre la sécurité des étudiants, du personnel et des infrastructures.
Selon lui, ce report constitue une « mesure préventive » visant à garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à réunir les conditions nécessaires à une réouverture organisée, sereine et sécurisée des campus sociaux.
La nouvelle date de réouverture sera communiquée ultérieurement par les canaux officiels du CROUS de Thiès.
Dans un communiqué publié ce 14 octobre, le chef des services administratifs explique que cette décision intervient dans un contexte marqué par des « appels à une occupation anarchique et massive des résidences universitaires », susceptibles d’engendrer des difficultés dans la gestion des opérations d’accueil et de compromettre la sécurité des étudiants, du personnel et des infrastructures.
Selon lui, ce report constitue une « mesure préventive » visant à garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à réunir les conditions nécessaires à une réouverture organisée, sereine et sécurisée des campus sociaux.
La nouvelle date de réouverture sera communiquée ultérieurement par les canaux officiels du CROUS de Thiès.
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