Ligue des champions : Atlético,Dortmund,Tottenham,Inter...encore un tout petit peu d'enjeux mardi soir

GROUPE A : L’ATLÉTICO A PRIS LA MAIN



Tenu en échec par Bruges il y a deux semaines (0-0), le Borussia Dortmund a abandonné sa première place à l’Atlético Madrid dans le groupe A. Déjà qualifiées, les deux équipes vont donc se disputer le leadership lors de cette dernière journée. Le club espagnol ira à Bruges (20h00), tandis que la formation allemande sera rendra elle à Monaco (20h00) dans le même temps. L’Atlético doit gagner pour s’éviter une frayeur inutile, car en cas d’égalité de points au classement, ce sont les hommes de Lucien Favre qui termineront en tête.



GROUPE B : TOTTENHAM EN QUÊTE D’EXPLOIT



Toujours en vie grâce à sa victoire à domicile contre l’Inter Milan il y a deux semaines (1-0), Tottenham a même repris l’avantage au classement en chipant la deuxième place aux Italiens à la différence de buts particulière. Toutefois, l’affaire est loin d’être pliée pour Hugo Lloris et ses coéquipiers, qui se rendront à Barcelone ce mardi soir (20h00). Invaincu, le club espagnol est qualifié et assuré de terminer premier. Les Spurs espèrent donc un relâchement du Barça pour l’emporter au Camp Nou. Dans l’autre rencontre, l’Inter Milan recevra le PSV Eindhoven (20h00). Tout meilleur résultat que Tottenham sur cette ultime journée qualifiera le club lombard.



GROUPE C : DU SUSPENSE À TOUS LES ÉTAGES



C’est LE groupe sur lequel les yeux de l’Europe entière seront rivés ce mardi soir. Dans la poule C, Naples, le PSG et Liverpool se disputeront les deux billets qualificatifs pour les 8emes de finale, tandis que l’Etoile Rouge de Belgrade espère encore être reversée en Ligue Europa. Naples et Paris ont main au classement, mais tous les scénarios sont encore envisageables. Le club de la Capitale doit gagner à Belgrade (20h00) pour ne pas avoir à regarder le résultat de Liverpool-Naples (20h00). Car même un match nul pourrait ne pas suffire pour les Parisiens. Les Reds, de leur côté, sont contraints de l’emporter pour continuer leur route, sachant que tous les scores ne suffiront pas (il faut gagner 1-0, ou par deux buts d’écart).



GROUPE D : VIVE LA LIGUE EUROPA !



Dans le groupe D, on ne va pas vous vendre du rêve pour rien, tout ou presque est déjà joué. Grâce à sa victoire contre Schalke 04 il y a quinze jours (3-1), Porto est assuré de terminer en tête, et le club allemand sait qu’il se classera deuxième à l’issue de la phase de groupes. Par conséquent, la seule incertitude concerne l’identité de l’équipe qui sera reversée en Ligue Europa. Galatasaray, troisième avant la dernière journée, compte un point d’avance sur le Lokomotiv Moscou. Les Russes sont obligés de gagner à Schalke ce mardi (20h00), et d’espérer une défaite ou un nul des Turcs contre Porto (20h00) pour les doubler.



