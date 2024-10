Ligue des champions : Barça-Bayern, Real Madrid-Dortmund et Leipzig – Liverpool, les affiches de la 3e journée

Real Madrid - Dortmund

Arsenal - Shakhtar Donetsk

Juventus - Stuttgart

Aston Villa - Bologne

Gérone – Slovan Bratislava

Sturm Graz – Sporting CP

Barcelone – Bayern Munich

Leipzig - Liverpool

Manchester City – Sparta Prague

Young Boys – Inter Milan

Benfica - Feyenoord

Salzbourg – Dinamo Zagreb

Les Madrilènes devont tenter de rebondir à domicile après la claque reçue à(1-0) mais attention au, en tête de la phase de ligue après avoir concassé le(7-1). Cette rencontre offrira une nouvelle opportunité au capitaine de l'équipe de France, buteur samedi en Liga, d'essayer de faire oublier ses soucis extra-sportifs depuis l'ouverture, selon la presse suédoise, d'une enquête pour viol à son encontre.Le duel entre leet lesera de son côté l'occasion de retrouvailles entre l'entraîneur allemand des Catalans Hansi Flick et son ancien club avec qui il a remporté laet réussi un sextuplé historique en 2020.Parmi les autres favoris,, vainqueur en 2023, ne devrait pas avoir trop à s'employer contre leà l'Etihad Stadium, tout commeface auà l'Emirates.Leest lui sommé de réagir face aupour éviter de se placer dans une position périlleuse en. La cuisante défaite subie à Arsenal (2-0) lors de la précédente journée a mis en lumière les failles parisiennes, notamment en défense, et le club français doit désormais profiter de la venue du champion des Pays-Bas pour se relancer.Confronté à un programme particulièrement corsé sur la scène européenne, Paris doit se refaire une santé contre un adversaire largement à sa portée avant des rendez-vous bien plus délicats à négocier face à l'(6 novembre), au(26 novembre) et à(22 janvier).Alors que se profile le clasico contre le grand rival marseillais, dimanche au Vélodrome en championnat, les troupes de Luis Enrique espèrent faire le plein de confiance, trois jours après une sortie en Ligue 1 contre Strasbourg qui a laissé un goût mitigé sur le plan de la solidité défensive malgré les quatre buts inscrits (4-2).Enfin, l'doit absolument effacer la claque subie à(4-0) et risque de faire souffrir Lille, héroïque tombeur du Real Madrid mais qui reste sur une sortie sans saveur en L1 à Monaco (0-0), qualifiée de "belle purge" par son coach Bruno Genésio.Mardi 22 octobre 202416h45 Monaco - Étoile Rouge de BelgradeAC Milan – Club Bruges19H00 Paris SG – PSV EindhovenMercredi 23 octobre 202416h45 : Brest - LeverkusenAtlanta - Celtic19h00 : Atlético de Madrid - Lille