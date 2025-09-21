Ligue des champions CAF (1er tour) : Le Jaraaf accroche la Colombe Sportive à Yaoundé (0-0)

Pour sa première sortie sur le banc dakarois, l’entraîneur Souleymane Diallo a vu son équipe livrer une rencontre fermée mais solide, parvenant à contenir les offensives camerounaises.

Le match retour est programmé le dimanche 28 septembre 2025 au stade Lat Dior de Thiès, à partir de 17h00 GMT.

Le Jaraaf de Dakar a réussi à accrocher la Colombe Sportive du Cameroun (0-0), ce dimanche, lors de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, disputée au stade Ahmadou Ahidjo.