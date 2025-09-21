Réseau social
Ligue des champions CAF (1er tour) : Le Jaraaf accroche la Colombe Sportive à Yaoundé (0-0)



Le Jaraaf de Dakar a réussi à accrocher la Colombe Sportive du Cameroun (0-0), ce dimanche, lors de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, disputée au stade Ahmadou Ahidjo.
 
Pour sa première sortie sur le banc dakarois, l’entraîneur Souleymane Diallo a vu son équipe livrer une rencontre fermée mais solide, parvenant à contenir les offensives camerounaises.
 
 
Le match retour est programmé le dimanche 28 septembre 2025 au stade Lat Dior de Thiès, à partir de 17h00 GMT.
 
Moussa Ndongo

Dimanche 21 Septembre 2025 - 19:03


