Ligue des champions : Monaco arrache le nul, le Bayern Munich battu, l’Atlético humilié, la Juventus renversante

Soirée exceptionnelle de Ligue des Champions ce mercredi où Aston Villa a surpris le Bayern Munich (1-0) quand Benfica a écrasé l’Atlético de Madrid (4-0). Club français engagé, Monaco a remonté son retard contre le Dinamo Zagreb alors que la Juventus a été héroïque contre le RB Leipzig (3-2).



Après les victoires de l’Atalanta contre le Shakhtar Donetsk (3-0) et du Feyenoord face à Girona (3-2), la deuxième journée de la phase de poules de Ligue des Champions nous offrait de belles affiches. Forte de sa victoire 2-1 contre le FC Barcelone, l’AS Monaco se déplaçait en Croatie avec la volonté d’enchaîner contre le Dinamo Zagreb.



Le club local restait d’ailleurs sur une sacrée humiliation 9-2 face au Bayern Munich. Et il ne fallait que quelques minutes pour que le Dinamo Zagreb passe proche de marquer sur un coup franc de Martin Baturina qui provoquait un cafouillage. Devant sa ligne, Mohamed Salisu éloignait le danger (4e). Les Croates étaient inspirés et Bruno Petkovic manquait le cadre sur un retourné (10e).



La réponse monégasque intervenait avec une frappe de Takumi Minamino consécutive à un tir de Breel Embolo repoussé par Ivan Nevistic. Le gardien croate s’interposait de nouveau (13e). Le match devenait plus calme par la suite avec une domination assez stérile de l’ASM.



Avant la pause, Martin Baturina lançait en contre Bruno Petkovic mais son tir était repoussé par Philipp Köhn (45e). Finalement, juste avant la pause, Martin Baturina allait déborder côté gauche avant de centrer sur la droite de la surface pour Petar Sucic. Ce dernier se jouait de Caio Henrique avant de marquer (1-0, 45e +3).



Un sacré coup sur la tête de Monaco qui concédait encore. Bruno Petkovic se procurait même deux grosses occasions sans marquer (49e et 52e). Finalement à force de subir, Monaco allait craquer de nouveau sur un numéro de Martin Baturina décidément intenable ce soir (2-0, 66e). Alors que l’ASM semblait couler, Mohamed Salisu remobilisait tout le monde en réduisant le score suite à un corner (2-1, 74e).



Un tir contré de Krépin Diatta trouvait Takumi Minamino dont la tête était repoussée sur la ligne par Raúl Torrente (87e). Mais Monaco allait obtenir un penalty que Denis Zakaria allait transformer (2-2, 89e). Monaco arrache le 2-2 et obtient un point. L’ASM est quatorzième quand Zagreb obtient son premier point.





Aston Villa s’offre le Bayern Munich, Liverpool solide contre Bologne

Choc de la soirée, le match entre Aston Villa et le Bayern Munich voyait deux équipes qui avaient remporté leur premier match s’opposer. Les Villans avaient écrasé les Young Boys (3-0) tandis que le Bayern Munich avait humilié le Dinamo Zagreb (9-2).



Très vite, les Bavarois allaient de l’avant et Harry Kane mettait Emiliano Martinez à contribution, mais l’Anglais était de toute manière hors-jeu (7e). La réponse arrivait pour le club de Birmingham via Ollie Watkins mais sa tête était contrée (16e).



Aston Villa n’était pas impressionné et allait profiter d’un cafouillage pour marquer via Pau Torres (22e) mais le but était refusé pour un hors-jeu de Jacob Ramsey au départ de l’action. Amadou Onana allait ensuite tester Manuel Neuer (26e). Malmené, le Bayern Munich terminait mieux avec des frappes de Serge Gnabry (30e) et Michael Olise (40e) mais le score était de 0-0 à la pause.



En seconde période, le Bayern Munich allait accélérer mais le tir de Michael Olise était contré (58e) avant que Serge Gnabry teste Emiliano Martinez (62e). Mais Aston Villa était dans une soirée folle et Pau Torres lançait l’entrant Jhon Duran dans la profondeur. L’attaquant colombien allait lober Manuel Neuer (1-0, 79e). Menés, les Bavarois allaient insister pour revenir, mais cela ne suffisait pas. Le Bayern Munich s’incline 1-0 et se retrouve 15e, Aston Villa grimpe à la 6e place.



Après avoir battu l’AC Milan (3-1), Liverpool retrouvait une nouvelle équipe italienne avec Bologne. Les Reds passaient d’ailleurs proches de concédé un but de la part de Thijs Dallinga mais l’ancien Toulousain était signalé hors-jeu (9e).



Dans la foulée, les Anglais se reprenaient immédiatement. Côté droit, Mohamed Salah enroulait un centre repris victorieusement par Alexis Mac Allister au second poteau (1-0, 11e). Darwin Nunez pensait ensuite doubler la mise, mais il était signalé hors-jeu (16e). Les Reds dominaient, mais n’étaient pas à l’abri et Dan Ndoye allait toucher le poteau gauche d’Alisson Becker (32e). Le gardien brésilien allait ensuite repousser la tentative de Kacper Urbanski (33e).



Bologne était mené sans pour autant être intimidé par le fait de jouer à Anfield. Après la pause, les Reds allaient insister jusqu’à se mettre à l’abri d’une sublime frappe enroulée de Mohamed Salah qui se logeait dans la lucarne gauche (2-0, 75e). Avec cette victoire facile 2-0, les Reds enchaînent et grimpent à la 5e place.



La Juventus renverse Leipzig, l’Atlético coule face à Benfica



Joli duel de cette soirée, le choc entre le RB Leipzig et la Juventus était marqué par les blessures précoces de Bremer (3e) et Nicolas Gonzalez (11e) pour les Turinois. Alors que les débats étaient équilibrés, Leipzig allait trouver la solution en contre avec un gros travail de Loïs Openda sur la gauche qui centrait au premier poteau. Benjamin Sesko se fendait d’un sublime contrôle avant d’ajuster le gardien (1-0, 30e).



Menés, les Italiens tentaient de réagir lors du second acte. Et ils le faisaient bien puisque Dusan Vlahovic allait marquer sur un centre d’Andrea Cambiaso (1-1, 50e). Auteur d’une faute de main en dehors de sa surface, Michele Di Gregorio allait être exclu et la Vecchia Signora se retrouvait à dix (59e).



La soirée empirait pour la Juventus après une main dans sa surface de Douglas Luiz qui occasionnait un penalty que Benjamin Sesko transformait (2-1, 65e). Mais Dusan Vlahovic ne l’entendait pas de cette oreille. Le Serbe égalisait d’une frappe sublime (2-2, 69e). La Juventus allait même renverser le match grâce à Francisco Conceicao qui allait mystifier David Raum et ajuster Peter Gulacsi (3-2, 83e). La Juventus a résisté et grimpe à la 9e place avec cette victoire.



Vainqueur du RB Leipzig (2-1), l’Atlético de Madrid affrontait Benfica qui avait gagné face à l’Étoile Rouge de Belgrade. Les Colchoneros se plombaient rapidement avec une perte de balle devant leur surface. Fredrik Aursnes récupérait et servait à l’entrée de la surface Kerem Aktürkoglu qui concluait en déséquilibre sur la gauche du cadre (1-0, 13e).



Les Colchoneros allaient pousser pour revenir, mais Samuel Lino trouvait la barre transversale (37e) tandis que Vangelis Pavlidis touchait le poteau droit pour les Portugais juste avant la pause (45e +3). Au retour des vestiaires, ils obtenaient un penalty qu’Angel Di Maria transformait pour doubler la mise (2-0, 52e). Alexander Bah allait même enfoncer le clou sur corner (3-0, 75e).



Örkun Köckü allait même inscrire un quatrième but sur penalty (4-0, 84e). Benfica se retrouve troisième quand l’Atlético de Madrid est 23e. Enfin, la dernière affiche du soir opposait les Autrichiens du Sturm Graz et le FC Bruges, deux équipes qui avaient perdu respectivement contre Brest (2-1) et le Borussia Dortmund (3-0).



Plus expérimentées, les Gazelles allaient trouver la faille en premier avec une sublime frappe du Grec Christos Tzolis (1-0, 24e). Au retour des vestiaires, les Belges ont tenu cette victoire 1-0.







