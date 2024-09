Ligue des champions : Monaco de Lamine Camara retrouve FC Barcelone pour un choc de prestige au Stade Louis-II

Près de six ans après sa dernière participation décevante en Ligue des champions, l'AS Monaco, vice-champion de France, retrouve la prestigieuse compétition ce jeudi 19 septembre avec un choc au Stade Louis-II (19h00 GMT) contre le FC Barcelone.



Les supporters monégasques se souviennent encore de la campagne 2018-2019, marquée par une saison chaotique. Leonardo Jardim, champion de France 2017 et demi-finaliste de la C1 face à la Juventus, avait été remplacé par Thierry Henry en octobre avant de reprendre les commandes de l'équipe en hiver pour éviter la relégation.



Monaco avait alors connu un parcours désastreux en Ligue des champions, avec cinq défaites et un nul contre Bruges. Leur dernière rencontre, une défaite 2-0 contre le Borussia Dortmund le 18 décembre 2018, a marqué une série de 14 matchs sans victoire en C1, incluant 11 défaites depuis les quarts de finale contre Dortmund en avril 2017, lorsque Kylian Mbappé avait explosé sur la scène européenne.



Le FC Barcelone, pour sa part, se déplace à Monaco en pleine forme. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Hansi Flick, les Catalans ont entamé la saison en trombe. Après une lourde défaite contre Monaco lors du Trophée Gamper (3-0), Barcelone a enchaîné cinq victoires en Liga, inscrivant 17 buts (Lewandowski 4, Olmo, Raphinha et Yamal 3 chacun, Pedri 2).



Leur récent succès contre Gérone (4-1), également qualifié pour la Ligue des champions, montre leur force de frappe, emmenée par la jeune star Lamine Yamal, 17 ans, et champion d'Europe avec l'Espagne cet été.



Monaco, conscient du défi, pourra néanmoins compter sur son milieu de terrain Lamine Camara, autorisé à reprendre l'entraînement après la validation de son protocole commotion par la Ligue de football professionnel (LFP).





Programme Ligue des champions



Jeudi 19 septembre 2024:

(16h45) Étoile Rouge Belgrade – Benfica

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen





(19h00) Brest - Sturm Graz

Atalanta Bergame - Arsenal

Atlético de Madrid - RB Leipzig

Monaco - FC Barcelone