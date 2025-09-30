Ligue des champions : Nicolas Jackson ouvre son compteur avec le Bayern et signe une passe décisive

Nicolas Jackson a ouvert son compteur avec le Bayern Munich ce mardi en Ligue des champions sur la pelouse de Pafos. L’attaquant des « Lions » s’est illustré lors du large succès bavarois (5-1) en inscrivant un but et en offrant une passe décisive.
Avec cette deuxième victoire en autant de matchs, le Bayern confirme son bon départ dans la compétition. Jackson et ses coéquipiers affronteront le Club Bruges le 22 octobre prochain.
