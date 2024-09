Ligue des champions : Ousmane Dembélé exclu du groupe contre Arsenal

L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé est absent du groupe pour le déplacement mardi à Arsenal (19h00 GMT) lors de la deuxième journée de Ligue des champions, a appris lundi l'AFP d'une source proche du club.



Lors de ce match, le coach parisien a semblé agacé à plusieurs reprises dans sa zone technique qu'Ousmane Dembélé choisisse l'option individuelle sur plusieurs actions, même si c'est lui qui a livré une passe décisive à Bradley Barcola.



Avec cette absence, le PSG va s'appuyer sur ce dernier en attaque contre Arsenal, alors que Paris est touché par les blessures. Blessé contre Gérone, Marco Asensio, aligné en faux N.9 cette saison par Luis Enrique, a repris l'entrainement mais n'est pas certain d'être apte mardi soir.



L'absence du joueur de 27 ans, non blessé, est une « décision technique du coach » Luis Enrique, a indiqué cette source, confirmant une information de RMC.



Décision disciplinaire

Il s'agirait d'une décision disciplinaire à la suite d'un échange musclé entre Luis Enrique et le Français après la victoire contre Rennes (3-1) vendredi soir, selon le journal l'Equipe.



