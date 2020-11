Ligue des champions- Rennes vs Chelsea: Duel retour entre Alfred Gomis et Edouard Mendy

Rennes est actuellement en très mauvaise posture. L’équipe a perdu cinq de ses six dernières rencontres. En championnat de France, le club d’Alfred Gomis est retombé à la 7 ème place, et ont marqué leur seul point en Ligue des champions contre Krasnodar. En six matchs, ils n’ont réussi à marquer que trois buts. Autrement dit, il y a des problèmes à la fois en attaque et en défense. Lors de la 3 ème journée, ils ont perdu sans alternative à Londres avec un score de 0: 3.



Mais Chelsea est tout simplement en pleine forme. Non seulement l’équipe a concédé un but en sept matchs, mais elle en a également marqué seize. Edouard Mendy est actuellement l’un des meilleurs joueurs de Lampard. En Ligue des champions, les Londoniens ont sept points et occupe la première place du tableau.