Ligue des champions : choc Barça-Bayern Munich ce mercredi

Barcelone – Bayern Munich

Leipzig - Liverpool

Manchester City – Sparta Prague

Young Boys – Inter Milan

Benfica - Feyenoord

Salzbourg – Dinamo Zagreb

Barça-Bayern Munich constitue la principale affiche de la 3e journée de la Ligue des champions ce mercredi à 19h00 GMT. Une belle occasion de retrouvailles entre deux formations qui se connaissent bien sur la scène européenne.Cette empoignade promet d’être palpitante entre deux géants du football européen. Les deux équipes ont démarré leur saison respective en excellente forme, ce qui laisse présager une confrontation très disputée.Il y a également des matchs dans le match avec des légendes du Bayern, Hansi Flick et Robert Lewandowski, qui affronteront leur ancien club. Lewandowski sera également en duel avec Harry Kane dans un affrontement entre deux des attaquants les plus prolifiques de leur génération.Avec 11 Coupes d’Europe à eux deux, ces équipes possèdent une impressionnante expérience continentale, bien que la dernière victoire de Barcelone remonte à 2015, tandis que celle du Bayern date de 2020. Ce match est sans doute le point culminant de la troisième journée.Actuellement leader de la Liga avec neuf victoires et une défaite en dix matchs, Barcelone s’est montré particulièrement redoutable à domicile. Ils ont remporté leurs cinq matchs à domicile toutes compétitions confondues, marquant 20 buts et n’en concédant que deux.Le Bayern Munich, en tête de la Bundesliga avec cinq victoires et deux nuls en sept matchs, sort d’une victoire convaincante 4-0 contre le VfB Stuttgart. Avec quatre victoires en six matchs à l’extérieur cette saison, leur forme à l’extérieur est impressionnante.Mercredi 23 octobre 202416h45 : Brest - LeverkusenAtlanta - Celtic19h00 : Atlético de Madrid - Lille