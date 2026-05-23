Ligue des champions féminine : le Barça écrase l'OL 4-0 et remporte son quatrième titre

Le FC Barcelone a remporté la finale de la Ligue des champions en battant OL Lyonnes (4-0). Les Blaugranas remportent leur quatrième LDC.
le Barça, qui jouait à Oslo sa sixième finale de Ligue des champions d'affilée, a confirmé sa suprématie sur la scène européenne.
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