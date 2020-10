Ligue des champions : l'OM dans le groupe de Manchester City

Porto, Manchester City, Olympiakos : placé dans le chapeau 4 du tirage au sort de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille s'attendait à un groupe compliqué... et les Phocéens ont été plutôt épargnés ! La phase de poules de la C1 (six journées programmées du 20 octobre au 9 décembre) offrira aux fans de l'OM une vraie chance de voir plus loin, puisque seul Manchester City fait office de grand favori.



Ce groupe C permettra aussi le retour de Mathieu Valbuena au Vélodrome. L'ancien de l'OM joue depuis 2019 pour l'Olympiakos.



L’Equipe