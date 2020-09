Ligue des champions: l'Uefa dévoile la liste des finalistes pour les titres de meilleurs joueurs

ICYMI: The 2019/20 #UEFAawards have been announced!



🥇@ChampionsLeague

🥇 @EuropaLeague

🥇 @UWCL



For the first time this year, men's and women's coaches will also be honoured!

— UEFA (@UEFA) September 18, 2020



L'UEFA a dévoilé ce vendredi les noms des joueurs présélectionnés pour les récompenses de position de l'UEFA Champions League 2019/20. Les prix récompenseront le meilleur gardien, défenseur, milieu de terrain et attaquant de la saison et seront remis lors du tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2020/21 prévu le jeudi 1er octobre.Les trois joueurs qui ont obtenu le plus de points au total dans chaque catégorie de position, par ordre alphabétique, sont:: Keylor Navas (Costa Rica - Paris Saint-Germain); Manuel Neuer (Allemagne - FC Bayern München); Jan Oblak (Slovénie - Club Atlético de Madrid): David Alaba (Autriche - FC Bayern München); Alphonso Davies (Canada - FC Bayern München); Joshua Kimmich (Allemagne - FC Bayern München): Thiago Alcántara (Espagne - FC Bayern München); Kevin De Bruyne (Belgique - Manchester City FC); Thomas Müller (Allemagne - FC Bayern München): Robert Lewandowski (Pologne - FC Bayern München); Kylian Mbappé (France - Paris Saint-Germain); Neymar (Brésil - Paris Saint-Germain)Le jury est composé des entraîneurs des 32 clubs qui ont participé à la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2019/20, ainsi que de 55 journalistes de chacune des 55 associations membres de l'UEFA, sélectionnés par le groupe European Sports Media (ESM). Les entraîneurs n'étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leurs propres équipes.Les entraîneurs et les journalistes ont été invités à sélectionner une liste restreinte de trois joueurs dans chaque catégorie en attribuant respectivement cinq points, trois points et un point à chacun d'eux. Le résultat final était basé sur le nombre total de votes exprimés par les entraîneurs et les journalistes.Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo ne figure t sur ce classement...