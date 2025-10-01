Ligue des champions : le PSG, privé de plusieurs titulaires, s’impose face au FC Barcelone

Le Paris Saint-Germain a arraché une victoire précieuse à Barcelone (2-1) ce mercredi au Stade de Montjuïc, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, malgré un effectif réduit.
Ferran Torres a ouvert le score pour les Catalans à la 19ᵉ minute, avant que Senny Mayulu n’égalise pour le PSG à la 38ᵉ minute, permettant aux Parisiens de revenir au score avant la pause. Dans les dernières minutes, l’entrant portugais Gonçalo Ramos a offert la victoire aux champions d’Europe en titre à la 90ᵉ minute.
Avec ce succès, le PSG reste à la 3e place et totalise six points, tandis que Barcelone pointe, trois points occupe la 16e place. Les Parisiens se rendront à Bayer Leverkusen le 21 octobre pour tenter de poursuivre leur série victorieuse.
Ferran Torres a ouvert le score pour les Catalans à la 19ᵉ minute, avant que Senny Mayulu n’égalise pour le PSG à la 38ᵉ minute, permettant aux Parisiens de revenir au score avant la pause. Dans les dernières minutes, l’entrant portugais Gonçalo Ramos a offert la victoire aux champions d’Europe en titre à la 90ᵉ minute.
Avec ce succès, le PSG reste à la 3e place et totalise six points, tandis que Barcelone pointe, trois points occupe la 16e place. Les Parisiens se rendront à Bayer Leverkusen le 21 octobre pour tenter de poursuivre leur série victorieuse.
Autres articles
-
Ligue des Champions : Ousseynou Niang et l’Union Saint-Gilloise s’inclinent contre Newcastle
-
Blessé à la cuisse : Mamadou Sarr incertain pour sa première convocation avec les « Lions »
-
Ligue des Champions : Liverpool chute contre Galatasaray, l’Atlético humilie Francfort, Tottenham arrache le nul
-
Ligue des champions : L’OM se relance avec une large victoire face à l’Ajax (4-0)
-
Ligue des champions : Nicolas Jackson ouvre son compteur avec le Bayern et signe une passe décisive