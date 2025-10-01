Ligue des champions : le PSG, privé de plusieurs titulaires, s’impose face au FC Barcelone

Le Paris Saint-Germain a arraché une victoire précieuse à Barcelone (2-1) ce mercredi au Stade de Montjuïc, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, malgré un effectif réduit.



Ferran Torres a ouvert le score pour les Catalans à la 19ᵉ minute, avant que Senny Mayulu n’égalise pour le PSG à la 38ᵉ minute, permettant aux Parisiens de revenir au score avant la pause. Dans les dernières minutes, l’entrant portugais Gonçalo Ramos a offert la victoire aux champions d’Europe en titre à la 90ᵉ minute.



Avec ce succès, le PSG reste à la 3e place et totalise six points, tandis que Barcelone pointe, trois points occupe la 16e place. Les Parisiens se rendront à Bayer Leverkusen le 21 octobre pour tenter de poursuivre leur série victorieuse.