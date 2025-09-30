Ligue des champions : le Real Madrid écrase Kaïrat Almaty (5-0) grâce à un triplé de Mbappé

Le Real Madrid enchaîne en Ligue des champions. Après sa victoire face à l'OM lors de la première journée, les Merengue ont corrigé le Kaïrat Almaty (5-0) notamment grâce à un triplé de l'inévitable Kylian Mbappé.



L'attaquant français a d'abord ouvert le score sur penalty (25ème), puis s'est offert un doublé au retour des vestiaires (52ème), et même un triplé vingt minutes plus tard (74ème). Camavinga et Brahim Diaz ont inscrit les quatrième et cinquième but des Madrilènes.



L'attaquant madrilène a marqué ses 59ème, 60ème et 61ème buts dans les compétitions de clubs de l'UEFA. Le Tricolore a donc dépassé Thierry Henry, auteur de 59 buts en Coupe d'Europe.



Pour rappel, le meilleur buteur français en Coupe d'Europe est Karim Benzema, avec 92 réalisations à son actif.