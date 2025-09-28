Ligue des champions (tour préliminaire) : le Jaraaf éliminé par la Colombe Sportive

Après avoir tenu en échec leurs adversaires à l’aller (0-0), les hommes de Souleymane Diallo espéraient s’imposer au stade Lat Dior de Thiès. Malgré une première période équilibrée, ils ont concédé l’unique but de la rencontre à l’heure de jeu (60e).

Malgré leurs efforts pour revenir au score, ils n’ont pas trouvé la faille et s’inclinent sur la plus petite des marges. Après Génération Foot, c’est donc le Jaraaf qui voit son aventure continentale s’arrêter dès l’entame de la compétition.

Le Jaraaf de Dakar a quitté prématurément la Ligue des champions africaine. Battus (0-1) ce dimanche par la Colombe Sportive du Cameroun, les Vert et Blanc de la Médina n’ont pas réussi à franchir le premier tour préliminaire.