Ligue_Des_Champions - Le PSG EN 3-4-3 sans Icardi (sur le banc) contre Dortmund

Le PSG évoluera en 3-4-3 ce mardi soir face au Borussia Dortmund. Selon nos informations, le technicien allemand aurait décidé d'aligner une défense à trois composée de Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe. Le défenseur international français évoluerait donc dans le même registre qu'avec l'équipe de France lors du match en Albanie, en novembre.



Au milieu, la paire de récupérateurs sera composée de Gueye et Verratti alors que les couloirs seront animés par Meunier et Kurzawa. Enfin, l'animation offensive serait de la responsabilité de Di Maria, Mbappé et Neymar. Icardi sort donc de l'équipe-type et Sarabia n'y rentre pas.



La composition du PSG

Navas - Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe - Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa - Di Maria, Mbappé, Neymar