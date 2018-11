LigueDesChampions : cette révélation de Sadio Mané qui risque de lui attirer des huées au Parc des Princes mercredi...

Liverpool se déplace mercredi au Parc des Princes pour y affronter le Psg, dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions. Et l'attaquant international sénégalais des Reds se dit très confiant, même s'il reconnait qu'en face, il y aura du très lourd. "C'est un match décisif. Ce ne sera pas facile. Neymar, Mbappé, Cavani... Même sur le plan défensif, ils sont hyper costauds. On va aller là-bas l'esprit tranquille et essayer de leur poser des problèmes. (...) On a un collectif. Tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. C'est pour ça qu'on est très fort. Contre Paris, ce ne sera pas facile, mais avec nous tout est possible", a-t-il affirmé dans un entretien accordé à nos confrères de Tf1 dans l'émission Telefoot, diffusée ce dimanche 25 novembre.



Ce n'est pas tout, Sadio Mané a fait une révélation qui ne va certainement pas plaire aux supporters parisiens. "La Ligue 1, j'ai beaucoup regardé parce que je supporte Marseille. C'est un club que j'aime beaucoup, je regarde tout le temps Marseille", a-t-il dit. Le public parisien va apprécier.



Le natif de Bambali a également loué les talents de Kylian Mbappé qui devrait, selon son entraîneur Thomas Tuchel, prendre part au match, malgré les craintes suscitées par sa blessure à l'épaule, contractée lors de France-Uruguay. "Mbappé est un excellent joueur, il a progressé de façon incroyable. C'est bien pour l'équipe de France. Il vous a donné la Coupe du monde, tant mieux pour vous", dira-t-il.