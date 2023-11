Limitation des mandats présidentiels: AfricTivistes propose une campagne de sensibilisation pour le grand public

En Afrique, on assiste au cours de ces dernières décennies à des conflits politiques liés à des modifications constitutionnelles sources d’instabilité et de menaces sécuritaires. Certains chefs d’Etat ont tendance à tripatouiller la Constitution de leurs pays pour soit briguer un mandat de plus après avoir remis les compteurs à zéro ou soit s’éterniser au pouvoir en refusant d’introduire la limitation des mandats.



De Faure Gnassingbé au Togo en 2019 à Alassane Ouattara en 2020 en passant par Alpha Condé, la contestation de leurs candidatures par l’opposition et la société civile a été violemment réprimée faisant des morts. En plus, les présidences dynastiques, où les chefs d'État ont hérité du pouvoir de leurs parents (le Togo et jusqu’à récemment le Gabon), ont souvent été critiquées pour leur manque de processus démocratique et ont parfois conduit à des tensions politiques et sociales dans les pays concernés. A cela s’ajoutent la recrudescence des coups d’Etat militaires depuis 2019 et la spécificité africaine des présidents “à vie” qui s’éternisent au pouvoir.



La société civile a mené différentes actions et définit des stratégies de riposte adéquate afin de limiter les dégâts et de préserver les acquis démocratiques notamment le respect de la Constitution et de la limitation des mandats présidentiels. Elle continue à adapter ses stratégies face à un espace civique en perpétuelle rétrécissement et une soif des exécutifs à consolider leur pouvoir au détriment des droits fondamentaux et règles démocratiques de séparation des pouvoirs.



Malgré la forte mobilisation de la société civile nationale, régionale et africaine à travers divers actions pacifiques, les dirigeants finissent par arriver à leur fin en marchant sur des cadavres.



Fort de ce constat, AfricTivistes propose une campagne de sensibilisation pour le grand public afin d’amener le débat sur la limitation des mandats présidentiels au niveau des populations et ainsi accroître leur compréhension et leur implication dans le débat pour bâtir des États démocratiques.



Un observatoire citoyen de la démocratie.



Estimant qu’il est primordial de mettre en avant la bonne information et la corrélation entre mandats présidentiels et conséquences néfastes sur les pays et les populations, AfricTivistes met ainsi en place un observatoire citoyen sur des questions de démocratie afin de sensibiliser les populations africaines sur l'impact des mandats présidentiels de trop. Le projet “Observatoire AfricTivistes pour la démocratie” constitue une suite logique de plusieurs années de plaidoyers et de sensibilisation sur les questions et les principes démocratiques en Afrique.



Il a pour mission d’encourager la participation citoyenne, de favoriser la transparence gouvernementale et de renforcer les compétences et les connaissances, tout en favorisant l'articulation multi-acteurs sur les questions de mandats présidentiels de trop.



Ses objectifs spécifiques sont d’établir par le biais de la recherche et via des éléments factuels, les impacts et conséquences de la non-limitation des mandats sur les citoyens, et renforcer la compréhension des citoyens de l’utilité de la limitation des mandats présidentiels, et Outiller les populations à une meilleure compréhension des conséquences des tripatouillages des constitutions.



Ainsi, le projet comprend deux composantes majeures. Il s’agit de la réalisation de six études par des experts et des chercheurs pour poser sur la table les enjeux liés aux modifications constitutionnelles, à la limitation des mandats présidentiels et à la gouvernance démocratique en Afrique. La deuxième composante consiste à exploiter ces études pour informer les citoyens et renforcer la société civile dans sa lutte pour une gouvernance plus équitable et démocratique à travers une grande campagne de sensibilisation.



Chercheurs et experts en contribution



Avec la contribution significative de chercheurs et d’experts expérimentés, AfricTivistes réalise six études sur les thématiques suivantes: Etat des lieux de la démocratie en Afrique: changement constitutionnel et inconstitutionnel de régime de 2000 à 2023; - Impacts et conséquences de la non-limitation des mandats présidentiels sur le bien-être socio-économique en Afrique; L’hyper-présidentialisme vs. le renforcement de la séparation des pouvoirs : Quelles réponses pour la démocratie ?; Stratégies de lutte de la société civile contre les mandats de trop: quelle évaluation faite pour la participation des femmes et des jeunes; Réinventer la démocratie africaine : entre culturalisme et endogénéité; et Big Data, Blockchain, Artificial Intelligence…Comment faire de la technologie une garantie au respect du jeu démocratique ?