Limogeage du Dr Cheikh Dieng de l'Onas : son parti s'érige en bouclier

Le limogeage du Dr Cheikh Dieng à la tête de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) continue de faire les choux gras de la presse.



Le bureau politique de son parti "Fepp Tawfekh" a condamné avec la plus grande fermeté ce qu'il qualifie « la honteuse campagne de dénigrement et de calomnies commanditée par des autorités dissimulées, alliées de la coalition Diomaye Président, pour justifier leurs manipulations indignes et leurs forfaitures devant les hautes autorités du pays ».



Le Bureau politique de Fepp Tawfekh félicite le Dr Cheikh Dieng pour le calme et la sérénité observés face à cette situation. Mais laver son honneur, ces militants l'invitent à rétablir la vérité des faits.