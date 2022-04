Linguère: Un agent de sécurité de l’antenne téléphonique de la Sonatel retrouvé mort dans sa chambre

Le gardien de l’antenne téléphonique de la Sonatel de la commune de Boulal (20 km de Dahra dans le département de Linguère) répondant au nom de Cheikh Diouf et âgé de 42 ans, a été retrouvé mort dans sa chambre. La découverte macabre a été faite hier lundi par ses voisins qui ont constaté sa longue absence au travail.



Selon « Rewmi Quotidien », le corps sans vie du défunt a été retrouvé allongé sur son lit et sans aucune trace de blessure. Alertés, les gendarmes de Dahra ainsi que des membres du centre de santé se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Par la suite, la dépouille a été par la suite évacuée au centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra. Après examen, le certificat du genre de mort délivré par le médecin-chef a attesté d’une mort naturelle.



Le défunt qui était agent de sécurité originaire de Gossas a laissé derrière lui une épouse et des enfants.